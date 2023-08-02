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Кубок Украины
Чернигов
02.08.2023 12:00 - : -
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
02 августа 2023, 09:19 |
46
0

Чернигов – Левый берег. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины

02 августа 2023, 09:19 |
46
0
Чернигов – Левый берег. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов. Стадион Юность

2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 12:00 по Киеву сыграют «Чернигов» и «Левый берег».

Поединок состоится в Чернигове на стадионе «Юность».

Чернигов – Левый берег. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Чернигов Левый берег Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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