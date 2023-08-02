Кубок Украины
02.08.2023 12:00 - : -
Кубок Украины02 августа 2023, 09:19 |
46
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Чернигов – Левый берег. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины
02 августа 2023, 09:19 |
46
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2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 12:00 по Киеву сыграют «Чернигов» и «Левый берег».
Поединок состоится в Чернигове на стадионе «Юность».
Чернигов – Левый берег. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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