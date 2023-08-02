Определена соперница Байндл во 2-м раунде турнира в Праге

Определена соперница украинки Катерины Байндл во 2-м раунде турнира в Праге.

Немка Юле Нимайер (WTA 101) прошла во 2-й раунд хардового турнира серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/16 финала Нимайер одержала победу над британкой Хезер Уотсон (WTA 134).

Первый сет Юле выиграла со счётом 6:2 сделав два брейка. Во второй партии немка уже отдала свою подачу при двух брейках и победила со счётом 6:3.

Юле играла против Хезер в четвёртый раз. После этой игры счёт сравнялся – 2:2.

WTA 250. Прага (Чехия). 1/16 финала

Хезер Уотсон (Англия) – Юле Нимайер (Германия) – 2:6, 3:6

На следующей стадии немка сыграет с украинской теннисисткой Катериной Байндл.