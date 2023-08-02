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WTA
02 августа 2023, 00:44 | Обновлено 02 августа 2023, 00:55
23
0

Определена соперница Байндл во 2-м раунде турнира в Праге

Немка выиграла у англичанки в двух сетах

02 августа 2023, 00:44 | Обновлено 02 августа 2023, 00:55
23
0
Определена соперница Байндл во 2-м раунде турнира в Праге
Юле Нимайер

Определена соперница украинки Катерины Байндл во 2-м раунде турнира в Праге.

Немка Юле Нимайер (WTA 101) прошла во 2-й раунд хардового турнира серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/16 финала Нимайер одержала победу над британкой Хезер Уотсон (WTA 134).

Первый сет Юле выиграла со счётом 6:2 сделав два брейка. Во второй партии немка уже отдала свою подачу при двух брейках и победила со счётом 6:3.

Юле играла против Хезер в четвёртый раз. После этой игры счёт сравнялся – 2:2.

WTA 250. Прага (Чехия). 1/16 финала

Хезер Уотсон (Англия) – Юле Нимайер (Германия) – 2:6, 3:6

На следующей стадии немка сыграет с украинской теннисисткой Катериной Байндл.

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Юле Нимайер Хезер Уотсон WTA Прага Катерина Байндл (Козлова)
Источник Sport.ua
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