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WTA
29 июля 2023, 23:15 | Обновлено 29 июля 2023, 23:29
112
0

Есть пятый титул. Аранча Рус победила на грунтовом турнире WTA в Гамбурге

60-я женская ракетка мира в пятый раз поднялась на пьедестал турниров серии WTA

29 июля 2023, 23:15 | Обновлено 29 июля 2023, 23:29
112
0
Есть пятый титул. Аранча Рус победила на грунтовом турнире WTA в Гамбурге
Twitter. Аранча Рус

Нидерландская теннисистка Аранча Рус (WTA 60) завоевала титул грунтового турнира серии WTA 250 в Гамбурге (Германия).

В финале нидерландка одержала победу над немкой Номой Акуге Ноха (WTA 207).

Первый сет Аранча смогла выиграть всухую – 6:0. Во второй партии нидерландка победила со счётом 7:6 (7:3), обыграв хозяйку турнира.

Рус с немкой встречались в первый раз. Игра длилась 1 час 22 минуты. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу нидерландки.

WTA 250. Гамбург (Германия). Финал

Нома Акуге Ноха (Германия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 0:6, 6:7 (3:7)

Аранча в пятый раз в сезоне выиграла турниры серии WTA и впервые в одиночном разряде.

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WTA Гамбург Аранча Рус Нома Акуге Ноха
Источник Sport.ua
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