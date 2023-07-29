Есть пятый титул. Аранча Рус победила на грунтовом турнире WTA в Гамбурге
60-я женская ракетка мира в пятый раз поднялась на пьедестал турниров серии WTA
Нидерландская теннисистка Аранча Рус (WTA 60) завоевала титул грунтового турнира серии WTA 250 в Гамбурге (Германия).
В финале нидерландка одержала победу над немкой Номой Акуге Ноха (WTA 207).
Первый сет Аранча смогла выиграть всухую – 6:0. Во второй партии нидерландка победила со счётом 7:6 (7:3), обыграв хозяйку турнира.
Рус с немкой встречались в первый раз. Игра длилась 1 час 22 минуты. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу нидерландки.
WTA 250. Гамбург (Германия). Финал
Нома Акуге Ноха (Германия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 0:6, 6:7 (3:7)
Аранча в пятый раз в сезоне выиграла турниры серии WTA и впервые в одиночном разряде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коллектив Юрия Калитвинцева забил быстрый мяч, после чего доминировал над соперниками
Юлия выиграла у Мэдисон в трех сетах на пути в полуфинал 60-тысячника в Далласе