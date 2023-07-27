Степанюк – в атаке, Исенко – в воротах. Составы на матч ЛК Ворскла – Дила
Поединок состоится 27 июля в 20:30 по Киеву
27 июля полтавский футбольный клуб «Ворскла» начнет выступления в Лиге конференций 2023/24.
Во втором раунде квалификации украинская команда встретится с «Дилой» из Грузии. Старт поединка – 20:30 по Киеву.
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Тренеры определили стартовые составы на игру:
«Ворскла»: Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Юрченко, Павлюк, Кане, Фелипе Родригес, Челядин, Степанюк
Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Скляр, Кулаковский, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Черныш, Хрипчук, Оденцов
«Дила»: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читейшвили, Парулава, Сантос, Жан Виктор, Гейл, Гомис, Ковталюк
Запасные: Чикашуа, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.
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