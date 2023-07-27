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Лига конференций
27 июля 2023, 19:42 | Обновлено 27 июля 2023, 19:43
2570
0

Степанюк – в атаке, Исенко – в воротах. Составы на матч ЛК Ворскла – Дила

Поединок состоится 27 июля в 20:30 по Киеву

27 июля 2023, 19:42 | Обновлено 27 июля 2023, 19:43
2570
0
Степанюк – в атаке, Исенко – в воротах. Составы на матч ЛК Ворскла – Дила
Sport.ua

27 июля полтавский футбольный клуб «Ворскла» начнет выступления в Лиге конференций 2023/24.

Во втором раунде квалификации украинская команда встретится с «Дилой» из Грузии. Старт поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на игру:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Юрченко, Павлюк, Кане, Фелипе Родригес, Челядин, Степанюк

Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Скляр, Кулаковский, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Черныш, Хрипчук, Оденцов

«Дила»: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читейшвили, Парулава, Сантос, Жан Виктор, Гейл, Гомис, Ковталюк

Запасные: Чикашуа, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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