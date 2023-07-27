Ворскла – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 20:30 видеотрансляцию матча 2-го раунда Лиги конференций
27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы». Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова – в 20:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Ворскла – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Крупная победа Ворсклы
1 голос 7.69 %
Минимальная победа Ворскла
6 голосов 46.15 %
Ничья
3 голоса 23.08 %
Минимальная победа Дилы
2 голоса 15.38 %
Крупная победа Дилы
1 голос 7.69 %
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