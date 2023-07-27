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Лига конференций
Ворскла
27.07.2023 20:30 - : -
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 июля 2023, 06:23 | Обновлено 27 июля 2023, 07:33
1000
0

Ворскла – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля в 20:30 видеотрансляцию матча 2-го раунда Лиги конференций

27 июля 2023, 06:23 | Обновлено 27 июля 2023, 07:33
1000
0
Ворскла – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы». Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова – в 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка

Ворскла – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Опрос

Голосов 13
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 2-го раунда квалификации 🏆 Лиги конференций между командами Ворскла и Дила, который пройдет 27 июля в польском Тыхы

Крупная победа Ворсклы

1 голос 7.69 %

Минимальная победа Ворскла

6 голосов 46.15 %

Ничья

3 голоса 23.08 %

Минимальная победа Дилы

2 голоса 15.38 %

Крупная победа Дилы

1 голос 7.69 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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