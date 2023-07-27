27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы». Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова – в 20:30 по Киеву.

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Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка

Ворскла – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция