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Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
27.07.2023 03:30 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
27 июля 2023, 05:39 | Обновлено 27 июля 2023, 06:16
6189
0

Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед

Украинец провел за «галактикос» сухой матч

27 июля 2023, 05:39 | Обновлено 27 июля 2023, 06:16
6189
0
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в рамках предсезонного турне по США провел в Хьюстоне товарищеский поединок с «Манчестер Юнайтед».

Ворота «галактикос» во встрече с первых минут защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Наставник «Реала» Карло Анчелотти по ходу второго тайма поединка произвел в составе подопечных 8 замен. Лунин, Камавинга и Винисиус Жуниор отыграли весь поединок от начала до конца.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голами у победителей отметились Беллингем и Хоселу.

Товарищеский матч

«Реал» Мадрид – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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