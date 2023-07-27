Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Украинец провел за «галактикос» сухой матч
Мадридский «Реал» в рамках предсезонного турне по США провел в Хьюстоне товарищеский поединок с «Манчестер Юнайтед».
Ворота «галактикос» во встрече с первых минут защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Наставник «Реала» Карло Анчелотти по ходу второго тайма поединка произвел в составе подопечных 8 замен. Лунин, Камавинга и Винисиус Жуниор отыграли весь поединок от начала до конца.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голами у победителей отметились Беллингем и Хоселу.
Товарищеский матч
«Реал» Мадрид – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89.
📹 Cuando ADMIN dio a REC 🔴 en el momento justo...— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
🔥 @BellinghamJude#RealMadridOnTour pic.twitter.com/uDIg7hKHd1
🤯 ¡GOLAZO de chilena!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
🔥 @JoseluMato9#RealMadridOnTour pic.twitter.com/799ScABWUj
События матча
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