Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед

Мадридский «Реал» в рамках предсезонного турне по США провел в Хьюстоне товарищеский поединок с «Манчестер Юнайтед».

Ворота «галактикос» во встрече с первых минут защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Наставник «Реала» Карло Анчелотти по ходу второго тайма поединка произвел в составе подопечных 8 замен. Лунин, Камавинга и Винисиус Жуниор отыграли весь поединок от начала до конца.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Голами у победителей отметились Беллингем и Хоселу.

Товарищеский матч

«Реал» Мадрид – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89.