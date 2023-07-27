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Испания
27 июля 2023, 04:19 | Обновлено 27 июля 2023, 04:26
2621
0

Лунин защищает ворота Реала в матче с МЮ

Украинец вновь появился в старте «галактикос»

27 июля 2023, 04:19 | Обновлено 27 июля 2023, 04:26
2621
0
Лунин защищает ворота Реала в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин начал с первых минут товарищеский поединок мадридского «Реала» с английским «Манчестер Юнайтед», который проходит в эти минуты в американском Хьюстоне.

Это вторая подряд игра «Реала», в которой Лунин получил место в стартовом составе. В ночь на 24 июля он был в старте мадридцев на игру с «Миланом» (3:2).

В поединке «Реал» – «Манчестер Юнайтед» идет первый тайм. Со счетом 1:0 выигрывают «галактикос», в рядах которых на 6-й минуте голом отметился Джуд Беллингем.

ГОЛ!!! Джуд Беллингем, 6 минута

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Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Андрей Лунин товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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