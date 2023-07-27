Лунин защищает ворота Реала в матче с МЮ
Украинец вновь появился в старте «галактикос»
Украинский голкипер Андрей Лунин начал с первых минут товарищеский поединок мадридского «Реала» с английским «Манчестер Юнайтед», который проходит в эти минуты в американском Хьюстоне.
Это вторая подряд игра «Реала», в которой Лунин получил место в стартовом составе. В ночь на 24 июля он был в старте мадридцев на игру с «Миланом» (3:2).
В поединке «Реал» – «Манчестер Юнайтед» идет первый тайм. Со счетом 1:0 выигрывают «галактикос», в рядах которых на 6-й минуте голом отметился Джуд Беллингем.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @ManUtd!@UnicajaBanco | #RealMadridOnTour pic.twitter.com/AM8pGrMKp6— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 26, 2023
ГОЛ!!! Джуд Беллингем, 6 минута
📹 Cuando ADMIN dio a REC 🔴 en el momento justo...— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
🔥 @BellinghamJude#RealMadridOnTour pic.twitter.com/uDIg7hKHd1
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