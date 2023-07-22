Источник: Торино готовит новое предложение по трансферу Бражко
Итальянский клуб не теряет надежд подписать перспективного полузащитника
Итальянский клуб «Торино» готовит новое предложение по трансферу полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко, так как уверен, что в будущем 21-летний украинец станет великим игроком.
Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от будущей продажи, но украинский клуб ответил отказом.
По информации источника, спортивный директор «гранатовых» Давиде Вагнати наблюдал за игрой Бражко во время матча группового этапа молодежного Евро-2023 Украина – Хорватия (2:0).
В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
«Торино» в сезоне 2022/23 финишировал 10-м в Серии А.
Ранее этот же источник утверждал, что «Торино» вышел из переговоров по Бражко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижский клуб исключил форварда из заявочного списка на поездку в Азию
Вера Звонарева уже улетела в Черногорию