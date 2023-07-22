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  4. Источник: Торино готовит новое предложение по трансферу Бражко
Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 17:46 |
1063
3

Источник: Торино готовит новое предложение по трансферу Бражко

Итальянский клуб не теряет надежд подписать перспективного полузащитника

22 июля 2023, 17:46 |
1063
3
Источник: Торино готовит новое предложение по трансферу Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Итальянский клуб «Торино» готовит новое предложение по трансферу полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко, так как уверен, что в будущем 21-летний украинец станет великим игроком.

Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от будущей продажи, но украинский клуб ответил отказом.

По информации источника, спортивный директор «гранатовых» Давиде Вагнати наблюдал за игрой Бражко во время матча группового этапа молодежного Евро-2023 Украина – Хорватия (2:0).

В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

«Торино» в сезоне 2022/23 финишировал 10-м в Серии А.

Ранее этот же источник утверждал, что «Торино» вышел из переговоров по Бражко.

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Динамо Киев трансферы Торино трансферы Серии A трансферы УПЛ Владимир Бражко
Источник Toro.it‎
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Gargantua
тут великие эксперты писали, что Бражко позорно провалил юношеское Евро.
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+3
FunnyCat_____
думаю он не продается 
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0
romanchik.8409
🤣🤣🤣🤣Они не слышали про Суркиса?
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0
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