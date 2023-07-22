Источник: Торино готовит новое предложение по трансферу Бражко

Итальянский клуб «Торино» готовит новое предложение по трансферу полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко, так как уверен, что в будущем 21-летний украинец станет великим игроком.

Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от будущей продажи, но украинский клуб ответил отказом.

По информации источника, спортивный директор «гранатовых» Давиде Вагнати наблюдал за игрой Бражко во время матча группового этапа молодежного Евро-2023 Украина – Хорватия (2:0).

В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

«Торино» в сезоне 2022/23 финишировал 10-м в Серии А.

Ранее этот же источник утверждал, что «Торино» вышел из переговоров по Бражко.