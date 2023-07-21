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Чемпионат Украины
21 июля 2023, 13:38 | Обновлено 21 июля 2023, 14:03
1888
16

Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко

Киевский клуб не собирается продавать футболиста за такую сумму

21 июля 2023, 13:38 | Обновлено 21 июля 2023, 14:03
1888
16
Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко
ФК Заря. Владимир Бражко

Киевское «Динамо» отклонило предложение «Торино» по трансферу Владимира Бражко.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб предложил за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от будущей продажи.

Источник сообщает, что киевляне отклонили предложение, потому что не собираются продавать игрока за такую сумму.

В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

«Торино» в сезоне 2022/23 финишировал 10-м в Серии А.

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Владимир Бражко Торино Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Twitter
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Комментарии 16
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FunnyCat_____
интересно, подземные прилезут со своим экспертным мнением что надо было отдавать еще и спасибо сказать ?
это ж у них в норме вещей рассказывать, что ДК и ДД должны отдавать любого игрока в любую Биркиркару по первому же предложению, а самим требовать 40 лямов за вратаря у которого через год контракт заканчивается и  для которого каждый третий удар из-за пределов штрафной может стать проблемой
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+5
FunnyCat_____
Правильно, он через год при игре в основе и каком то вменяемом продвижении в еврокубках может стоить в 3-4 раза больше .
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+5
Maks23
Если обороты не сбавит....через год может лямов 10 стоить..
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+2
FunnyCat_____
Бражко, потенциально столб сборной после Сидора и Степы, игрок с огромным потенциалом, и отдавать его за 4 ляма, чтобы взамен подписать условного Лонвейка который через пол года домой захочет глупо и недальновидно.
Через пару лет пойдет по пути Забарного и Мыколы, а пока что он и в ДК пригодится, чтобы поспособствовать возвращению чемпионства в Киев 
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
FunnyCat_____
о, уже, пока я текст писал
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0
anacreon
Які дурні, якщо правда. Бідний футболіст, якщо він реально у 21 рік міг переїхати у Серію А.В голові Суркіса всі його пупсіки коштують по 20 мільйонів, але чувак Ніхто. В нього не "досвід Миколенка та Забарного", які грали пару років у збірній, основі Динамо  і ЛЧ. Тому 4 мільйони це навіть забагато для молодого гравця молодіжки. Чувак ще рік тому бігав за U-19. Загорайте у бантік і віправляйте.  Коли ще такий шанс буде. Середняки топ-чемпів люблять брати молодь на перспективу. Як Кухаревича, Ярмолюка,  того хлопа з Сандерленда.Тим більше така мотивація для інших гравців молодіжки.
В 24 роки нікому той Бражко вже не потрібен буде навіть за 4 мільйони.  Бо все, переріс перспективу.
По ходу молодим недосвідченим гравцям молодіжнго віку в Європу можна відправитись тільки якщо їм вдалося звернути на себе увагу в молодіжці чи юнацькій ЛЧ  і якщо вони не в Динамо та Шахтарі. З якогось Руху, Колоса чи Дніпра 1.
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-3
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Dixon
снова Динамо портит карьеру пацану, ничего нового,играть будет сидорчук и шепелев ,а бражко через год уйдет в аренду в условную Ворсклу 
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-7
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