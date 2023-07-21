Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко

Киевское «Динамо» отклонило предложение «Торино» по трансферу Владимира Бражко.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб предложил за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от будущей продажи.

Источник сообщает, что киевляне отклонили предложение, потому что не собираются продавать игрока за такую сумму.

В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

«Торино» в сезоне 2022/23 финишировал 10-м в Серии А.