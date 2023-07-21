Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко
Киевский клуб не собирается продавать футболиста за такую сумму
Киевское «Динамо» отклонило предложение «Торино» по трансферу Владимира Бражко.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб предложил за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от будущей продажи.
Источник сообщает, что киевляне отклонили предложение, потому что не собираются продавать игрока за такую сумму.
В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
«Торино» в сезоне 2022/23 финишировал 10-м в Серии А.
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это ж у них в норме вещей рассказывать, что ДК и ДД должны отдавать любого игрока в любую Биркиркару по первому же предложению, а самим требовать 40 лямов за вратаря у которого через год контракт заканчивается и для которого каждый третий удар из-за пределов штрафной может стать проблемой
Через пару лет пойдет по пути Забарного и Мыколы, а пока что он и в ДК пригодится, чтобы поспособствовать возвращению чемпионства в Киев
В 24 роки нікому той Бражко вже не потрібен буде навіть за 4 мільйони. Бо все, переріс перспективу.
По ходу молодим недосвідченим гравцям молодіжнго віку в Європу можна відправитись тільки якщо їм вдалося звернути на себе увагу в молодіжці чи юнацькій ЛЧ і якщо вони не в Динамо та Шахтарі. З якогось Руху, Колоса чи Дніпра 1.