Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко

«Торино» решил не продолжать переговоры с «Динамо» Киев по поводу трансфера полузащитника Владимира Бражко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее «Торино» предложил «Динамо» за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от следующей продажи. Но киевский клуб это предложение отклонил. «Торино» решил не предпринимать новую попытку подписать Бражко.

В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.