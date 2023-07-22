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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 12:43 | Обновлено 22 июля 2023, 12:44
840
5

Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко

Итальянский клуб не будет продолжать работу над трансфером

22 июля 2023, 12:43 | Обновлено 22 июля 2023, 12:44
840
5
Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко
dynamo.kiev.ua. Владимир Бражко

«Торино» решил не продолжать переговоры с «Динамо» Киев по поводу трансфера полузащитника Владимира Бражко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее «Торино» предложил «Динамо» за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от следующей продажи. Но киевский клуб это предложение отклонил. «Торино» решил не предпринимать новую попытку подписать Бражко.

В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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Торино Динамо Киев Владимир Бражко трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
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Gargantua
пусть у Шахтера купят Степаненко
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LisovijNickolai Фамилия
Надо отпускать было, а так будет Суркис снова 5 лет ждать 30 млн 
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