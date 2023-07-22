Источник: Торино вышел из переговоров по Бражко
Итальянский клуб не будет продолжать работу над трансфером
«Торино» решил не продолжать переговоры с «Динамо» Киев по поводу трансфера полузащитника Владимира Бражко. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее «Торино» предложил «Динамо» за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы и процент от следующей продажи. Но киевский клуб это предложение отклонил. «Торино» решил не предпринимать новую попытку подписать Бражко.
В прошлом сезоне Бражко на правах аренды выступал за «Зарю». Сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
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