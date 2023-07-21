Катерина Байндл – Фанни Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/4 финала украинка встретится против Фанни Штоллар из Венгри (№441 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Шмидлова – Лю. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, Катерина уже выигрывала у этой соперницы.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Анны Каролины Шмидловоый (№83 WTA) или Клэр Лю (№88 WTA).

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