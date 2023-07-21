Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 проиграл Руху в спарринге
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 13:19 | Обновлено 21 июля 2023, 13:45
125
0

Металлист 1925 проиграл Руху в спарринге

Львовяне забили два безответных мяча

21 июля 2023, 13:19 | Обновлено 21 июля 2023, 13:45
125
0
Металлист 1925 проиграл Руху в спарринге
ФК Металлист 1925

В рамках подготовки к новому сезону львовский Рух выиграл у харьковского Металлиста 1925 со счетом 2:0.

Голами отличились Денис Теслюк и Роман Дидык. Оба мяча были забиты в первом тайме

Товарищеский матч

«Рух» Львов – «Металлист 1925» – 2:0
Голы: Теслюк (37), Дидык (45).

Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Рух» обыграл «Прикарпатье».

По теме:
Стало известно, сколько Металлист 1925 заплатил Mеталлургу за Сидорова
Юрген КЛОПП: «Не ожидал, что мы покажем идеальный футбол»
Алексей СИДОРОВ: «Мой кумир – это Евгений Селезнев»
Металлист 1925 Рух Львов товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Роман Дидык Денис Теслюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
Футбол | 21 июля 2023, 11:22 3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона

«Горняки» заключили 5-летний контракт с талантливым новичком

Украина без изменений. Обновлен рейтинг ФИФА для мужских сборных
Футбол | 21 июля 2023, 09:26 0
Украина без изменений. Обновлен рейтинг ФИФА для мужских сборных
Украина без изменений. Обновлен рейтинг ФИФА для мужских сборных

Команда Сергея Реброва остается в третьем десятке реестра

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
Футбол | 21.07.2023, 02:30
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти
Футбол | 21.07.2023, 05:40
ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти
ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 20.07.2023, 22:00
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
19.07.2023, 13:45 32
Теннис
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
20.07.2023, 15:01 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
19.07.2023, 10:35
Бокс
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
20.07.2023, 17:46 6
Теннис
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
19.07.2023, 20:58
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
19.07.2023, 17:47 24
Футбол
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
20.07.2023, 21:40 3
Футбол
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
20.07.2023, 08:58 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем