Украина. Премьер лига21 июля 2023, 13:19 | Обновлено 21 июля 2023, 13:45
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Металлист 1925 проиграл Руху в спарринге
Львовяне забили два безответных мяча
21 июля 2023, 13:19 | Обновлено 21 июля 2023, 13:45
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В рамках подготовки к новому сезону львовский Рух выиграл у харьковского Металлиста 1925 со счетом 2:0.
Голами отличились Денис Теслюк и Роман Дидык. Оба мяча были забиты в первом тайме
Товарищеский матч
«Рух» Львов – «Металлист 1925» – 2:0
Голы: Теслюк (37), Дидык (45).
Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Рух» обыграл «Прикарпатье».
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