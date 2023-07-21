Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух Львов – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рух Львов
21.07.2023 11:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 13:55 | Обновлено 21 июля 2023, 14:24
391
0

Рух Львов – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

21 июля 2023, 13:55 | Обновлено 21 июля 2023, 14:24
391
0
Рух Львов – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовский Рух выиграл у харьковского Металлиста 1925 со счетом 2:0.

Голами отличились Денис Теслюк и Роман Дидык. Оба мяча были забиты в первом тайме

Товарищеский матч

«Рух» Львов – «Металлист 1925» – 2:0
Голы: Теслюк (37), Дидык (45).

По теме:
Минай обыграл Металлист в заключительном летнем спарринге
Металлист 1925 проиграл Руху в спарринге
Стало известно, сколько Металлист 1925 заплатил Mеталлургу за Сидорова
товарищеские матчи Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Рух Львов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
Теннис | 20 июля 2023, 20:01 0
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке

Денис Шаповалов и Мирьям Бьорклунд объявили о помолвке

Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Волейбол | 20 июля 2023, 20:05 0
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции

Подопечные Андрея Левченко победой стартовали в квалификации на чемпионат Европы

Холод и война. Агент форварда Динамо рассказал, почему тот уедет из Европы
Футбол | 21.07.2023, 11:46
Холод и война. Агент форварда Динамо рассказал, почему тот уедет из Европы
Холод и война. Агент форварда Динамо рассказал, почему тот уедет из Европы
Женский ЧМ. Канада не обыграла Нигерию, Швейцария сильнее Филиппин
Футбол | 21.07.2023, 10:22
Женский ЧМ. Канада не обыграла Нигерию, Швейцария сильнее Филиппин
Женский ЧМ. Канада не обыграла Нигерию, Швейцария сильнее Филиппин
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Теннис | 20.07.2023, 17:46
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2023, 22:00 18
Футбол
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
19.07.2023, 20:55 9
Футбол
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
20.07.2023, 07:35 3
Теннис
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
19.07.2023, 11:16 2
Теннис
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
19.07.2023, 21:47 9
Теннис
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
20.07.2023, 11:40 3
Футбол
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
19.07.2023, 17:50 48
Футбол
Непобежденный американский боксер сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
Непобежденный американский боксер сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
19.07.2023, 15:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем