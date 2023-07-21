В рамках подготовки к новому сезону львовский Рух выиграл у харьковского Металлиста 1925 со счетом 2:0.

Голами отличились Денис Теслюк и Роман Дидык. Оба мяча были забиты в первом тайме

Товарищеский матч

«Рух» Львов – «Металлист 1925» – 2:0

Голы: Теслюк (37), Дидык (45).