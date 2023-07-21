Товарищеские матчи
21.07.2023 11:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига21 июля 2023, 13:55 | Обновлено 21 июля 2023, 14:24
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Рух Львов – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
21 июля 2023, 13:55 | Обновлено 21 июля 2023, 14:24
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В рамках подготовки к новому сезону львовский Рух выиграл у харьковского Металлиста 1925 со счетом 2:0.
Голами отличились Денис Теслюк и Роман Дидык. Оба мяча были забиты в первом тайме
Товарищеский матч
«Рух» Львов – «Металлист 1925» – 2:0
Голы: Теслюк (37), Дидык (45).
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