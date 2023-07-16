Два гола со штрафного. Рух обыграл Прикарпатье в товарищеском матче
Игра завершилась со счетом 3:1
16 июля состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Прикарпатье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу львовской команды.
На 8-й минуте счет был открыт. Ударом со штрафного отличился Вив Соломон-Отабор. Спустя 6 минут гости сравняли счет – забил Василий Геник.
На 35-й минуте еще один мяч для львовской команды оформил Остап Притула, снова забив со штрафного. Под конец первого тайма за руховцев забил Андрей Китела.
Товарищеский матч. 16 июля
Рух Львов – Прикарпатье – 3:1
Голы: Соломон-Отабор, 8, Притула, 35, Китела, 37 – Геник, 14
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