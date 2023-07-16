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Товарищеские матчи
Рух Львов
16.07.2023 17:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 20:17 |
39
0

Два гола со штрафного. Рух обыграл Прикарпатье в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 3:1

16 июля 2023, 20:17 |
39
0
Два гола со штрафного. Рух обыграл Прикарпатье в товарищеском матче
ФК Рух Львов

16 июля состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Прикарпатье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу львовской команды.

На 8-й минуте счет был открыт. Ударом со штрафного отличился Вив Соломон-Отабор. Спустя 6 минут гости сравняли счет – забил Василий Геник.

На 35-й минуте еще один мяч для львовской команды оформил Остап Притула, снова забив со штрафного. Под конец первого тайма за руховцев забил Андрей Китела.

Товарищеский матч. 16 июля

Рух Львов – Прикарпатье – 3:1

Голы: Соломон-Отабор, 8, Притула, 35, Китела, 37 – Геник, 14

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Вив Соломон-Отабор Василий Геник Остап Притула Рух Львов Прикарпатье Ивано-Франковск товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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