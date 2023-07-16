Товарищеские матчи
16.07.2023 17:00 - : -
Украина. Премьер лига16 июля 2023, 17:00 | Обновлено 16 июля 2023, 17:11
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Рух – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2023, 17:00 | Обновлено 16 июля 2023, 17:11
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Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.
16 июля в 17:00 львовский «Рух» играет против «Прикарпатья» из Ивано-Франковска.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Рух – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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