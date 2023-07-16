Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.

16 июля в 17:00 львовский «Рух» играет против «Прикарпатья» из Ивано-Франковска.

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Рух – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция