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Рух Львов
16.07.2023 17:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 17:00 | Обновлено 16 июля 2023, 17:11
98
0

Рух – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2023, 17:00 | Обновлено 16 июля 2023, 17:11
98
0
Рух – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.

16 июля в 17:00 львовский «Рух» играет против «Прикарпатья» из Ивано-Франковска.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Рух – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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