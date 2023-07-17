16 июля состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Прикарпатье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу львовской команды.

На 8-й минуте счет был открыт. Ударом со штрафного отличился Вив Соломон-Отабор. Спустя 6 минут гости сравняли счет – забил Василий Геник.

На 35-й минуте еще один мяч для львовской команды оформил Остап Притула, снова забив со штрафного. Под конец первого тайма за руховцев забил Андрей Китела.

Товарищеский матч. 16 июля

Рух Львов – Прикарпатье – 3:1

Голы: Соломон-Отабор, 8, Притула, 35, Китела, 37 – Геник, 14