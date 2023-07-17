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Товарищеские матчи
Рух Львов
16.07.2023 17:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 08:53 |
262
0

Рух Львов – Прикарпатье – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

17 июля 2023, 08:53 |
262
0
Рух Львов – Прикарпатье – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

16 июля состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Прикарпатье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу львовской команды.

На 8-й минуте счет был открыт. Ударом со штрафного отличился Вив Соломон-Отабор. Спустя 6 минут гости сравняли счет – забил Василий Геник.

На 35-й минуте еще один мяч для львовской команды оформил Остап Притула, снова забив со штрафного. Под конец первого тайма за руховцев забил Андрей Китела.

Товарищеский матч. 16 июля

Рух Львов – Прикарпатье – 3:1

Голы: Соломон-Отабор, 8, Притула, 35, Китела, 37 – Геник, 14

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Источник Sport.ua
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