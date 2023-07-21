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Чемпионат мира
21 июля 2023, 10:22 | Обновлено 21 июля 2023, 10:31
23
0

Женский ЧМ. Канада не обыграла Нигерию, Швейцария сильнее Филиппин

Турнир в Новой Зеландии и Австралии набирает обороты

21 июля 2023, 10:22 | Обновлено 21 июля 2023, 10:31
23
0
Женский ЧМ. Канада не обыграла Нигерию, Швейцария сильнее Филиппин
ФИФА

В пятницу, 21 июля, сыгран второй матч стартового тура в группе В чемпионата мира среди женщин между сборным Нигерии и Канады.

Встреча завершилась вничью 0:0. Канадки были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили. На 50-й минуте Синклэр упустила шанс вывести свою команду вперед, не сумев реализовать 11-метровый.

Накануне, 20 июля, в группе В сыграли команды Австралии и Ирландии. Со счетом 1:0 победили австралийки.

Сыгран второй матч 1-го тура и в группе А. Сборная Швейцарии со счетом 2:0 обыграла команды Филиппин.

Напомним, в этом квартете также играют сборные Новой Зеландии и Норвегии. 20 июля новозеландская команда обыграла норвежек – 1:0.

Женский ЧМ-2023. 1-й тур. Группа В

Нигерия – Канада – 0:0

На 50-й минуте Синклэр (Канада) не реализовала пенальти.

Удалена Абиодун, 90+8 (Нигерия).

Группа А

Филиппины – Швейцария – 0:2

Голы: Бахманн, 45 пенальти, Пюбель, 64.

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Источник Sport.ua
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