Женский ЧМ. Канада не обыграла Нигерию, Швейцария сильнее Филиппин

В пятницу, 21 июля, сыгран второй матч стартового тура в группе В чемпионата мира среди женщин между сборным Нигерии и Канады.

Встреча завершилась вничью 0:0. Канадки были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили. На 50-й минуте Синклэр упустила шанс вывести свою команду вперед, не сумев реализовать 11-метровый.

Накануне, 20 июля, в группе В сыграли команды Австралии и Ирландии. Со счетом 1:0 победили австралийки.

Сыгран второй матч 1-го тура и в группе А. Сборная Швейцарии со счетом 2:0 обыграла команды Филиппин.

Напомним, в этом квартете также играют сборные Новой Зеландии и Норвегии. 20 июля новозеландская команда обыграла норвежек – 1:0.

Женский ЧМ-2023. 1-й тур. Группа В

Нигерия – Канада – 0:0

На 50-й минуте Синклэр (Канада) не реализовала пенальти.

Удалена Абиодун, 90+8 (Нигерия).

Группа А

Филиппины – Швейцария – 0:2

Голы: Бахманн, 45 пенальти, Пюбель, 64.