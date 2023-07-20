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  4. И сразу сенсация! Стартовал женский чемпионат мира
Чемпионат мира
20 июля 2023, 12:12 | Обновлено 20 июля 2023, 12:18
1448
3

И сразу сенсация! Стартовал женский чемпионат мира

В первой игре мундиаля встретились сборные Новой Зеландии и Норвегии

20 июля 2023, 12:12 | Обновлено 20 июля 2023, 12:18
1448
3
И сразу сенсация! Стартовал женский чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Окленде (Новая Зеландия) стартовал женский чемпионат мира по футболу. В матче-открытии турнира на поле сошлись сборные Новой Зеландии и Норвегии.

Несмотря на родные стены, команда Новой Зеландии была андердогом поединка – до этого она в 15 матчах на чемпионатах мира еще ни разу не побеждала. Норвежская команда в 1991 году была вице-чемпионом мира, в 1995-м становилась чемпионом, а в 2007-м проиграла в матче за третье место.

Игра принесла сенсационный результат – со счетом 1:0 победила сборная Новой Зеландии.

В группе А, где играют сборные Новой Зеландии и Норвегии, также выступают команды Швейцарии и Филиппин. Их очная встреча в 1-м туре состоится в пятницу, 21 июля.

Чемпионат мира среди женщин. Группа А

Новая Зеландия (ж) – Норвегия (ж) – 1:0

Гол: Уилкинсон, 48.

На 90-й минуте Персивал (Новая Зеландия) не реализовала пенальти.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Играют то в Новой Зеландии!  В другом полушарии, часовом поясе и климате для норвежек. Чи не сенсация.
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Петр Смирнов
Холанд почему не играл?
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