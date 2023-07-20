И сразу сенсация! Стартовал женский чемпионат мира

В Окленде (Новая Зеландия) стартовал женский чемпионат мира по футболу. В матче-открытии турнира на поле сошлись сборные Новой Зеландии и Норвегии.

Несмотря на родные стены, команда Новой Зеландии была андердогом поединка – до этого она в 15 матчах на чемпионатах мира еще ни разу не побеждала. Норвежская команда в 1991 году была вице-чемпионом мира, в 1995-м становилась чемпионом, а в 2007-м проиграла в матче за третье место.

Игра принесла сенсационный результат – со счетом 1:0 победила сборная Новой Зеландии.

В группе А, где играют сборные Новой Зеландии и Норвегии, также выступают команды Швейцарии и Филиппин. Их очная встреча в 1-м туре состоится в пятницу, 21 июля.

Чемпионат мира среди женщин. Группа А

Новая Зеландия (ж) – Норвегия (ж) – 1:0

Гол: Уилкинсон, 48.

На 90-й минуте Персивал (Новая Зеландия) не реализовала пенальти.