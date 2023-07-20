Чемпионат мира20 июля 2023, 15:30 |
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Женский ЧМ-2023. Австралия минимально обыграла Ирландию
Единственный гол был забит с пенальти
20 июля 2023, 15:30 |
267
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Состоялся второй матч первого игрового дня женского чемпионата мира 2023 года. Вслед за Новой Зеландией с победы на турнире стартовал и другой хозяин мундиаля, сборная Австралии.
Австралийки в матче группы В с таким же счетом, 1:0, обыграл Ирландию. Единственный гол в матче был забит Стефани Кетли на 52-й минуте с пенальти.
Женский ЧМ-2023. 1-й тур. Группа В
Австралия – Ирландия – 1:0
Гол: Кетли 52 (с пенальти)
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