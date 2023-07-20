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Чемпионат мира
20 июля 2023, 15:30 |
267
0

Женский ЧМ-2023. Австралия минимально обыграла Ирландию

Единственный гол был забит с пенальти

20 июля 2023, 15:30 |
267
0
Женский ЧМ-2023. Австралия минимально обыграла Ирландию
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся второй матч первого игрового дня женского чемпионата мира 2023 года. Вслед за Новой Зеландией с победы на турнире стартовал и другой хозяин мундиаля, сборная Австралии.

Австралийки в матче группы В с таким же счетом, 1:0, обыграл Ирландию. Единственный гол в матче был забит Стефани Кетли на 52-й минуте с пенальти.

Женский ЧМ-2023. 1-й тур. Группа В

Австралия – Ирландия – 1:0
Гол: Кетли 52 (с пенальти)

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Источник Sport.ua
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