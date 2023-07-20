Чемпионат мира20 июля 2023, 12:42 |
401
0
Австралия (ж) – Ирландия (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июля в 13:00 матч чемпионата мира по футболу среди женщин
20 июля 2023, 12:42 |
401
0
В четверг, 20 июля, в Сиднее состоится поединок 1-го тура групповой стадии чемпионата мира среди женщин, в котором встретятся команды Австралии и Ирландии.
Игра начнется в 13:00 по киевскому времени.
Сборные Австралии и Ирландии играют в группе В мундиаля, где их соперниками являются команды Канады и Нигерии. Напомним, в 1/8 финала из квартета выйдут две лучшие сборные.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июля 2023, 14:48 25
«Шахтер» и «Верес» воздержались
Футбол | 19 июля 2023, 17:50 48
13 клубов УПЛ поддержали проект
Футбол | 20.07.2023, 10:10
Теннис | 19.07.2023, 21:47
Футбол | 20.07.2023, 12:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.07.2023, 15:16
19.07.2023, 20:55 9
19.07.2023, 21:15 1
19.07.2023, 17:47 23
Футбол
20.07.2023, 07:35 1
18.07.2023, 20:53 1
19.07.2023, 20:58