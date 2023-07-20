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Чемпионат мира
20 июля 2023, 12:42 |
401
0

Австралия (ж) – Ирландия (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июля в 13:00 матч чемпионата мира по футболу среди женщин

20 июля 2023, 12:42 |
401
0
Австралия (ж) – Ирландия (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В четверг, 20 июля, в Сиднее состоится поединок 1-го тура групповой стадии чемпионата мира среди женщин, в котором встретятся команды Австралии и Ирландии.

Игра начнется в 13:00 по киевскому времени.

Сборные Австралии и Ирландии играют в группе В мундиаля, где их соперниками являются команды Канады и Нигерии. Напомним, в 1/8 финала из квартета выйдут две лучшие сборные.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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