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WTA
20 июля 2023, 08:25 | Обновлено 20 июля 2023, 08:26
63
0

Катерина Байндл – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда на турнире WTA 250 в Будапеште

20 июля 2023, 08:25 | Обновлено 20 июля 2023, 08:26
63
0
Катерина Байндл – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

20 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

Во втором раунде украинка встретится против Амариссы Киары Тот из Венгрии (№548 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Бондар – Аванесян. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Фани Штоллар (№441 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Будапешт смотреть онлайн Амарисса Тот
Источник Sport.ua
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