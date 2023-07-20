Катерина Байндл – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда на турнире WTA 250 в Будапеште
20 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
Во втором раунде украинка встретится против Амариссы Киары Тот из Венгрии (№548 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Бондар – Аванесян. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Фани Штоллар (№441 WTA).
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