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17 июля 2023, 20:31 |
1177
1

Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь

Дмитрий Матвиенко уже много лет выступает в крымских клубах

17 июля 2023, 20:31 |
1177
1
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
ФК Таврия. Дмитрий Матвиенко

Вчера «Рубин» Ялта и «Севастополь» из временного оккупированного полуострова Крым провели свои первые матчи во Второй лиге чемпионата россии. В составе «Севастополя» с 2018 года выступает Дмитрий Матвиенко – старший брат защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Оба брата являются уроженцами Крыма. 31-летний Дмитрий Матвиенко начинал свой футбольный путь в системе «Олимпика», провел один год в академии «Шахтера», после чего выступал за «Таврию».

После аннексии Крыма в 2014 году перешел в «Тирасполь», позже вернулся в Крым, где играл за «Евпаторию». Цвета «Севастополя» защищает с 2018 года.

У Дмитрия Матвиенко есть профиль на сайте УПЛ, также он есть в базе данных УАФ на уровне ДЮФЛУ.

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Дмитрий Матвиенко Крым Севастополь чемпионат россии по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 1
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fitnes_sports066
Троянец, запасной, каки таки как думаешь как теперь вас называть нам болельщикам Динамо,? Позорище. Расскажи о опзж ещё раз.
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