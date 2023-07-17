Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь

Вчера «Рубин» Ялта и «Севастополь» из временного оккупированного полуострова Крым провели свои первые матчи во Второй лиге чемпионата россии. В составе «Севастополя» с 2018 года выступает Дмитрий Матвиенко – старший брат защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Оба брата являются уроженцами Крыма. 31-летний Дмитрий Матвиенко начинал свой футбольный путь в системе «Олимпика», провел один год в академии «Шахтера», после чего выступал за «Таврию».

После аннексии Крыма в 2014 году перешел в «Тирасполь», позже вернулся в Крым, где играл за «Евпаторию». Цвета «Севастополя» защищает с 2018 года.

У Дмитрия Матвиенко есть профиль на сайте УПЛ, также он есть в базе данных УАФ на уровне ДЮФЛУ.