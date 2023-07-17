Катерина Байндл – Наталия Сабанин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Наталией Сабанин (Венгрия, WTA 354). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Татьяна Мария – Кароль Монне. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Амариссы Киары Тот (Венгрия, WTA 548) или Чжан Шуай (Китай, WTA 45).

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