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  4. Катерина Байндл – Наталия Сабанин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 июля 2023, 17:45 |
105
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Катерина Байндл – Наталия Сабанин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда на турнире WTA 250 в Будапеште

17 июля 2023, 17:45 |
105
0
Катерина Байндл – Наталия Сабанин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

17 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Наталией Сабанин (Венгрия, WTA 354). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Татьяна Мария – Кароль Монне. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Амариссы Киары Тот (Венгрия, WTA 548) или Чжан Шуай (Китай, WTA 45).

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Источник Sport.ua
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