Володько пробилась в основу турнира WTA в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Володько (№296 WTA) преодолела квалификацию к грунтовому турниру серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В финале отбора украинка втрех партиях переиграла Берфу Дженгиз из Турции (№254 WTA).

Будапешт. Финал квалификации

Катерина Володько (Украина) – Берфу Дженгиз (Турция) – 7:5, 2:6, 6:4

Отметим, что Володько пробилась в основу турнира WTA впервые с июля 2021 года, когда играла на соревнованиях в Гдыне.