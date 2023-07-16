WTA16 июля 2023, 13:36 |
230
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Володько пробилась в основу турнира WTA в Будапеште
Катерина впервые за год сыграет в основной сетке соревнований такой категории
16 июля 2023, 13:36 |
230
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№296 WTA) преодолела квалификацию к грунтовому турниру серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В финале отбора украинка втрех партиях переиграла Берфу Дженгиз из Турции (№254 WTA).
Будапешт. Финал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Берфу Дженгиз (Турция) – 7:5, 2:6, 6:4
Отметим, что Володько пробилась в основу турнира WTA впервые с июля 2021 года, когда играла на соревнованиях в Гдыне.
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