Катерина Володько – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации к турниру WTA 250 в Будапеште
16 июля украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 296) продолжит выступления в квалификации к грунтовому турниру серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В финале отбора украинка сыграет против Берфу Дженгиз из Турции (WTA 254). Время начала поединка – 11:10 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
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