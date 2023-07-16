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WTA
16 июля 2023, 11:15 | Обновлено 16 июля 2023, 11:23
309
0

Катерина Володько – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации к турниру WTA 250 в Будапеште

16 июля 2023, 11:15 | Обновлено 16 июля 2023, 11:23
309
0
Катерина Володько – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE
ITF. Катерина Володько

16 июля украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 296) продолжит выступления в квалификации к грунтовому турниру серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В финале отбора украинка сыграет против Берфу Дженгиз из Турции (WTA 254). Время начала поединка – 11:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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WTA Будапешт смотреть онлайн Катерина Володько (Бондаренко) Берфу Дженгиз
Источник Sport.ua
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