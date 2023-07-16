Катерина Володько – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE

16 июля украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 296) продолжит выступления в квалификации к грунтовому турниру серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В финале отбора украинка сыграет против Берфу Дженгиз из Турции (WTA 254). Время начала поединка – 11:10 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

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