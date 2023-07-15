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Уимблдон
15 июля 2023, 19:07 |
331
0

ВИДЕО. Как Вондроушова титул на Уимблдоне взяла

В финале представительница Чехии переиграла Онс Жабер из Туниса

15 июля 2023, 19:07 |
331
0
ВИДЕО. Как Вондроушова титул на Уимблдоне взяла
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июля, в финальной встрече Уимблдонского турнира среди женщин отношения выяснили Маркета Вондроушова (№42 WTA) из Чехии и Онс Жабер (№6 WTA) из Туниса.

В двух сетах победу одержала Вондроушова – 6:4, 6:4.

Напомним, в полуфинале Маркета обыграла украинку Элину Свитолину.

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Уимблдон-2023 Онс Жабер Маркета Вондроушова видео
Источник Sport.ua
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