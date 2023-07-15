ВИДЕО. Как Вондроушова титул на Уимблдоне взяла

В субботу, 15 июля, в финальной встрече Уимблдонского турнира среди женщин отношения выяснили Маркета Вондроушова (№42 WTA) из Чехии и Онс Жабер (№6 WTA) из Туниса.

В двух сетах победу одержала Вондроушова – 6:4, 6:4.

Напомним, в полуфинале Маркета обыграла украинку Элину Свитолину.