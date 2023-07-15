WTA15 июля 2023, 14:42 | Обновлено 15 июля 2023, 14:48
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Володько стартовала с победы в квалификации турнира в Будапеште
Украинка поборется за место в основной сетке
15 июля 2023, 14:42 | Обновлено 15 июля 2023, 14:48
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№296 WTA) провела встречу первого круга квалификации турнира WTA 250 в Будапеште.
Противостояла украинке местная теннисистка Виктория Варга, которая оказалась для Володько легкой соперницей – Катерина победила в двух сетах.
WTA 250 Будапешт. Квалификация. Первый круг
Виктория Варга (Венгрия) – Катерина Володько (Украина, 10) – 0:6, 4:6
В финале квалификационного этапа Володько ждет встреча с Берфу Дженгиз (№254 WTA) из Турции, которая имеет в отборе 6-й номер посева.
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