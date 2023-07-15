Володько стартовала с победы в квалификации турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Володько (№296 WTA) провела встречу первого круга квалификации турнира WTA 250 в Будапеште.

Противостояла украинке местная теннисистка Виктория Варга, которая оказалась для Володько легкой соперницей – Катерина победила в двух сетах.

WTA 250 Будапешт. Квалификация. Первый круг

Виктория Варга (Венгрия) – Катерина Володько (Украина, 10) – 0:6, 4:6

В финале квалификационного этапа Володько ждет встреча с Берфу Дженгиз (№254 WTA) из Турции, которая имеет в отборе 6-й номер посева.