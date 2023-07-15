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WTA
15 июля 2023, 14:42 | Обновлено 15 июля 2023, 14:48
118
0

Володько стартовала с победы в квалификации турнира в Будапеште

Украинка поборется за место в основной сетке

15 июля 2023, 14:42 | Обновлено 15 июля 2023, 14:48
118
0
Володько стартовала с победы в квалификации турнира в Будапеште
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№296 WTA) провела встречу первого круга квалификации турнира WTA 250 в Будапеште.

Противостояла украинке местная теннисистка Виктория Варга, которая оказалась для Володько легкой соперницей – Катерина победила в двух сетах.

WTA 250 Будапешт. Квалификация. Первый круг

Виктория Варга (Венгрия) – Катерина Володько (Украина, 10) – 0:6, 4:6

В финале квалификационного этапа Володько ждет встреча с Берфу Дженгиз (№254 WTA) из Турции, которая имеет в отборе 6-й номер посева.

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WTA Будапешт Катерина Володько (Бондаренко) Виктория Варга
Источник Sport.ua
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