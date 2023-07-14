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Уимблдон
14 июля 2023, 07:15 | Обновлено 14 июля 2023, 07:23
2246
0

Уимблдон-2023 назовет новую чемпионку турниров серии Grand Slam

У женщин трофей разыграют Маркета Вондроушова и Онс Жабер

14 июля 2023, 07:15 | Обновлено 14 июля 2023, 07:23
2246
0
Уимблдон-2023 назовет новую чемпионку турниров серии Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

В финальной игре Уимблдонского турнира 2023 года, в которой на корте сойдутся Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса, определится новая победительница турниров серии Grand Slam.

Еще никогда ранее ни Вондроушова, ни Жабер не побеждали на турнирах такого уровня.

До этого Маркета Вондроушова один раз играла в финале турнира Grand Slam. Она в финале Ролан Гаррос-2019 уступила австралийке Эшли Барти.

Жабер в 2022 году дважды доходила до финалов турниров Grand Slam. На Уимблдоне-2022 она проиграла в решающей встрече Елене Рыбакиной из Казахстана, а на Открытом чемпионате США-2022 уступила Иге Свентек из Польши.

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Уимблдон-2023 Маркета Вондроушова Онс Жабер
Источник WTA
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