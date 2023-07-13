Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в полуфинальной встрече Уимблдона-2023 обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (6:3, 6:3) и стала обладательницей путевки в финал турнира.

Вондроушова, занимая 42-е место в мировом рейтинге, стала первой несеяной финалисткой Уимблдона с 1963 года.

То есть, Маркета является единственной теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которой удалось выйти в финал травяного мэйджора, не попав на старте в посев.