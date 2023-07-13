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  4. Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Уимблдон
13 июля 2023, 17:40 | Обновлено 13 июля 2023, 17:44
2675
1

Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона

Чешка сыграет в финале турнира 2023 года

13 июля 2023, 17:40 | Обновлено 13 июля 2023, 17:44
2675
1
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в полуфинальной встрече Уимблдона-2023 обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (6:3, 6:3) и стала обладательницей путевки в финал турнира.

Вондроушова, занимая 42-е место в мировом рейтинге, стала первой несеяной финалисткой Уимблдона с 1963 года.

То есть, Маркета является единственной теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которой удалось выйти в финал травяного мэйджора, не попав на старте в посев.

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теннис Уимблдон
Источник Wimbledon
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олеся лопунова
Элина могла двойной бонус поймать...Не сеянная и без посева 
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