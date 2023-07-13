МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»

Экс-форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, который покинул клуб после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, рассказал, как покидал Киев и какие варианты в карьере имел на тот момент, а также подчеркнул, что в его планы изначально входило продолжение пребывания в УПЛ, где Мораес хотел стать лучшим бомбардиром за всю историю турнира.

«Первый теракт в Киеве был в 4 или в 5 утра. Когда я проснулся от взрывов, то подумал, что это кошмар, я думал, что это нереально. Ты просыпаешься и видишь взрывы, здание трясет… Я разговаривал с большим количеством людей: президентом ассоциации, людьми разного положения и функций, и никто не верил, что будет такая война. В наше время такая ситуация невозможна. Тем более, с нападением на Киев, столицу... Это были дни большого террора, сильного напряжения, потому что целью россии было доминировать в Киеве, я помню, что видел из окна машины бегущих людей, почти как в конце света, каким мы его видим в фильмах ужасов».

«Уехать? Это был риск. Чеферин (президент УЕФА – прим. ред.) получил местную помощь от украинской и румынской федерации, чтобы доставить людей со станции до границы. В суровую зиму бесполезно было просто приезжать на станцию: без еды, транспорта добраться до границы было бы невозможно. Президент Чеферин очень сильно помог нам. Слава Богу, нам удалось благополучно выбраться».

«В плане своей карьеры я хотел бы и дальше оставаться в Украине, потому что, забив еще 22 гола, я стал бы лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Это была моя самая большая цель. К сожалению, пришла война. «Аталанта» из Италии и «Ульсан Хендэ» из Кореи были среди вариантов. Я хотел получить со своей семьей опыт жизни в Азии, поэтому был очень близок к тому, чтобы подписать с ними контракт. Когда поступило предложение от «Коринтианса», этот клуб был очень интересным вариантом. Я только что вернулся с войны, был рядом с семьей, в Бразилии. Мы решили тогда остаться дома, потому что была также угроза войны между корейцами. Мне также было интересно поработать в «Коринтиансе», - рассказал Мораес.

По словам форварда, сейчас он находится в Португалии, где ожидает новых вызовов в карьере.

«Я не могу ограничиться словами: только Португалия. Но у меня есть корни в Португалии, мой брат живет здесь уже 20 лет, и это место, которое есть в моем жизненном проекте. Жить португальским футболом было бы интересно, это было бы круто. Я в восторге от этого. Меня двигают вызовы, поэтому творить историю в португальском клубе - это то, что мотивирует меня», - добавил Мораес.

В начале июня стало известно, что Жуниор Мораес добился через суд досрочного расторжения контракта с «Коринтиансом» и ныне пребывает в статусе свободного агента.