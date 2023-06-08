Жуниор Мораес через суд добился расторжения контракта с Коринтиансом – СМИ

36-летний экс-форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес получил статус свободного агента.

Футболист обратился в суд по трудовым спорам Сан-Паулу с иском о расторжении контракта с «Коринтиансом», который действовал до 31 декабря. Спортсмен заявил, что клуб задерживал ему выплаты, связанные с использованием имиджевых прав, а также отпускными более чем на 11 месяцев.

В итоге суд принял решение в пользу досрочного расторжения контракта, мотивировав это «неустойчивым климатом между сторонами».

«Коринтианс» еще может обжаловать это решение, подав апелляцию.

Ранее «Коринтианс» отстранил Жуниора Мораеса от тренировок с первой командой, а один из акционеров клуба назвал форварда «трусом и лжецом». К слову, экс-футболист сборной Украины еще планирует обратиться с иском на этого человека по поводу таких высказываний.