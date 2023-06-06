Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»

Бывший защитник «Динамо» Алессандро Мори Нуньес, ныне являющийся одним из акционеров «Коринтианса», извинился перед болельщиками «тимау» за подписание экс-форварда «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниора Мораеса, который был отстранен клубом от матчей за первую команду до конца года.

«Что касается этого спортсмена, я должен быть предельно откровенен: я должен извиниться перед болельщиками «Коринтианса» за такое неудачное подписание, которое мы сделали. Тот, кто одевает футболку «тимау» должен демонстрировать мужество, личность, а этот человек, которого я предпочитаю не называть по имени, был трусом и, прежде всего, лжецом».

«К сожалению, мне очень жаль, он вел себя так, как я описал, и точка. Мы заботимся о спортсменах, которые будут носить нашу футболку, и чтим все, что представляет наш клуб: силу, смирение, решимость. Точку в этом вопросе поставят наши юристы. Не будем больше говорить об этом», - заявил Алессандро.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес подал в суд на «Коринтианс», требуя расторжения контракта и 700 тысяч евро.