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  4. Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Бразилия
06 июня 2023, 23:41 | Обновлено 06 июня 2023, 23:45
4470
4

Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»

Скандальные слова одного экс-легионера УПЛ о другом, который даже успел стать украинцем

06 июня 2023, 23:41 | Обновлено 06 июня 2023, 23:45
4470
4
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
ФК Коринтианс. Жуниор Мораес

Бывший защитник «Динамо» Алессандро Мори Нуньес, ныне являющийся одним из акционеров «Коринтианса», извинился перед болельщиками «тимау» за подписание экс-форварда «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниора Мораеса, который был отстранен клубом от матчей за первую команду до конца года.

«Что касается этого спортсмена, я должен быть предельно откровенен: я должен извиниться перед болельщиками «Коринтианса» за такое неудачное подписание, которое мы сделали. Тот, кто одевает футболку «тимау» должен демонстрировать мужество, личность, а этот человек, которого я предпочитаю не называть по имени, был трусом и, прежде всего, лжецом».

«К сожалению, мне очень жаль, он вел себя так, как я описал, и точка. Мы заботимся о спортсменах, которые будут носить нашу футболку, и чтим все, что представляет наш клуб: силу, смирение, решимость. Точку в этом вопросе поставят наши юристы. Не будем больше говорить об этом», - заявил Алессандро.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес подал в суд на «Коринтианс», требуя расторжения контракта и 700 тысяч евро.

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Жуниор Мораес подал в суд на Коринтианс. Хочет разорвать контракт и деньги
Жуниор Мораес Коринтианс Алессандро Мори Нуньес чемпионат Бразилии по футболу
Источник Terra
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Міш Міш
Ми це точно знаємо, боягуз і брехун  , в шлюхтарі це основні навики для прийому на роботу.
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Remark
Пусть возвращается на родину, нам ещё нужны защитники в рядах ВСУ!
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