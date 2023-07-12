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13.07.2023 18:00 - : -
АЕК
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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 23:27 |
185
0

Шахтер – АЕК Афины. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

12 июля 2023, 23:27 |
185
0
Шахтер – АЕК Афины. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 13-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и АЕК Афины. Матч пройдет в Дирксхорне (Нидерланды), на поле стадиона «Sportpark vv Dirkshorn», начало в 18:00.

Чемпионы Украины продолжают на «взрослом» уровне знакомиться с работой Патрика ван Леувена в полноценных европейских условиях. В расположение «Шахтера» еще не вернулись большинство наших сборников, а кто-то, как, например, голкипер Анатолий Трубин, может и вовсе не вернуться. Однако это не помешало «горнякам» уже в первом матче устроить полноценное шоу против нидерландского АЗ Алкмар (3:3). На этот раз «оранжево-черным» будет противостоять чемпион и обладатель Кубка Греции, АЕК из Афин, который готовится к третьему раунду квалификации Лиги чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – АЕК Афины, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк Шахтер - АЕК Афины АЕК Афины текстовая трансляция товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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