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Шахтер Донецк
13.07.2023 14:00 - : -
АЕК
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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 11:55 | Обновлено 12 июля 2023, 11:58
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0

Шахтер – АЕК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 13 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени

12 июля 2023, 11:55 | Обновлено 12 июля 2023, 11:58
260
0
Шахтер – АЕК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 13 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с греческим АЕКом на сборе в Нидерландах.

Поединок стартует в 18:00 по Киеву. Это будет первый спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».

Матч будет показан эксклюзивно на YouTube-канале «Шахтера».

18 июля команда Патрика ван Леувена проведет контрольный матч против «Аякса».

Шахтер – АЕК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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