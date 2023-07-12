Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига12 июля 2023, 11:55 | Обновлено 12 июля 2023, 11:58
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Шахтер – АЕК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 13 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени
12 июля 2023, 11:55 | Обновлено 12 июля 2023, 11:58
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В четверг, 13 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с греческим АЕКом на сборе в Нидерландах.
Поединок стартует в 18:00 по Киеву. Это будет первый спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».
Матч будет показан эксклюзивно на YouTube-канале «Шахтера».
18 июля команда Патрика ван Леувена проведет контрольный матч против «Аякса».
Шахтер – АЕК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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