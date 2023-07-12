Шахтер Донецк

В четверг, 13 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с греческим АЕКом на сборе в Нидерландах.

Поединок стартует в 18:00 по Киеву. Это будет первый спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».

Матч будет показан эксклюзивно на YouTube-канале «Шахтера».

18 июля команда Патрика ван Леувена проведет контрольный матч против «Аякса».

Шахтер – АЕК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция