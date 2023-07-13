Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
Команда Патрика ван Леувена не смогла даже создать достойный момент у чужих ворот
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – АЕК Афины - 0:5
Гарсия, 12, 40, 65, Зин, 83, 86
Удод, 22, Кастильо, 52 – Амрабат, 14
Удод, 28 (второе предупреждение) – Амрабат, 15 (неспортивное поведение)
«Шахтер»: Твардовский – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кастильо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келси.
«Шахтер» (2 тайм): Пузанков – Фарина, Ракицкий, Бондарь (Дрозд, 81), Козик – Топалов, Очеретько, Кастильо (Цуканов, 59), Вьюник – Келси (Янович, 71), Сикан.
АЕК Афины: Атанасиадис – Хаджисафи, Мукуди, Вида, Рота – Шимански – Элиассон, Амрабат – Джонссон – Цубер, Гарсия.
Стадион: «Combinatie Wil Overwinnen» (Роттердам, Нидерланды).
ШАХТЕР - АЕК АФИНЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Команды забили друг другу по три гола
Онс обыграла Арину в трех сетах и снова сыграет в матче за титул на травяном мейджоре
Был бы Днепр, Динамо или Зоря или кто другой из пяти максимум два забили бы.
Вот такой уровень.
Такой уровень нашего чемпионата.
И нет радостных ботов , которые рассказывают за уровень Шахтера и дно остальных команд УПЛ
И вот тут решается все на поле... и в ЛЧ и ЛЕ и ЛК.
А дома Шахтер рулит и за счет околофутбольных моментов добывает это небольшое преимущество.
А потом Лейпциг, Фейенорд, Гладбах, Аек и прочее..
Надо внутри честно играть, тогда в Европе будет легче...
Гол Миная в Европе бы засчитали и пенальти Ворскле не дали....
молодці.