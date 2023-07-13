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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.07.2023 18:00 – FT 0 : 5
АЕК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 20:04 |
2386
22

Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины

Команда Патрика ван Леувена не смогла даже создать достойный момент у чужих ворот

13 июля 2023, 20:04 |
2386
22
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – АЕК Афины - 0:5

Гарсия, 12, 40, 65, Зин, 83, 86

Удод, 22, Кастильо, 52 – Амрабат, 14

Удод, 28 (второе предупреждение) – Амрабат, 15 (неспортивное поведение)

«Шахтер»: Твардовский – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кастильо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келси.

«Шахтер» (2 тайм): Пузанков – Фарина, Ракицкий, Бондарь (Дрозд, 81), Козик – Топалов, Очеретько, Кастильо (Цуканов, 59), Вьюник – Келси (Янович, 71), Сикан.

АЕК Афины: Атанасиадис – Хаджисафи, Мукуди, Вида, Рота – Шимански – Элиассон, Амрабат – Джонссон – Цубер, Гарсия.

Стадион: «Combinatie Wil Overwinnen» (Роттердам, Нидерланды).

ШАХТЕР - АЕК АФИНЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 23
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avk2307
Защита Шахтера все основные. И вот АЕК наглядно показал, как надо реализовывать. 
Был бы Днепр, Динамо или Зоря или кто другой из пяти максимум два забили бы.
Вот такой уровень.
Такой уровень нашего чемпионата.
И нет радостных ботов , которые рассказывают за уровень Шахтера и дно остальных команд УПЛ
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+7
pas2012
Тепер Палкіна і К влаштовує напевне гра...
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+5
Ретро Футбол
Як там звучить гімн шахтьора, у виконанні расіянського терориста сєрова... "Всрався радной шахтьоооор!"
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Просто не собрались оказывается, представлю какой бы был заголовок если бы 0-5 проиграло Динамо !
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+3
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FunnyCat_____
ну что тут сказать, я приятно удивлен
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+2
avk2307
У нас такой уровень чемпионата, что может команда собраться на 2-3 игры , если подготовиться должным образом, но в долгую не хватит ни у кого пока...
И вот тут решается все на поле... и в ЛЧ и ЛЕ и ЛК.
А дома Шахтер рулит и за счет околофутбольных моментов добывает это небольшое преимущество.
А потом Лейпциг, Фейенорд, Гладбах, Аек и прочее..
Надо внутри честно играть, тогда в Европе будет легче...
Гол Миная в Европе бы засчитали и пенальти Ворскле не дали....
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+1
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serhiy
Нічого,є куди стремитися-трішки не дотягнули...
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+1
Mr Voevudskiy
Сурово, пусть даже и товарняка
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+1
Владимир одесский
Боляче було дивитися!
Ответить
+1
Summertime
Жаль что Свитолина проиграла 6:12 и не товарняк.
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0
fitnes_sports066
 И это Греция всего лишь, ещё не группа ЛЧ, надеюсь усиление у них будет потому что до слёз..... смешно 
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0
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FunnyCat_____
Ничего, это Шахтёр все голы на Лигу Чемпионов просто оставил !!!!
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0
stopor2016
Тю.
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0
AK..228
Мдааааа
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-3
Burevestnik
хлопчики що першим складом, що другим, трошки побігали розім'ялись.
молодці.
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-5
VAR
Ну и что чемпион проиграл товарищеский матч ,вон четвертые с барменами играют и официантами так радуются победам,а потом четвертое место в УПЛ и ЛЕ с одним очком 
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-8
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