Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) провела пресс-конференцию после победы в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 над первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша): »

– Расскажите, как вы себя сейчас чувствуете.

– Невероятно. Очень довольна сегодняшним выступлением. Просто очень, очень рада, что все получилось в нужный момент.

– Что значит для вас и вашей страны эта невероятная победа сегодня?

– Определенно много значит. Я знаю, что многие люди в Украине смотрели. Я получила огромное количество сообщений после прошлого раунда. Телефон сегодня толком еще не проверяла, но думаю будет много сообщений, много новостей.

Я счастлива, что могу принести немного счастья в их жизнь. В интернете также было много видеороликов, где дети смотрят матчи на своих телефонах. Это действительно заставляет мое сердце таять, глядя на это. Просто счастлива, что смогла принести немного счастья жителям Украины.

– Весь этот опыт, очевидно, наличие ребенка, война, наличие этой высшей цели сделали вас лучшей теннисисткой в том смысле, что, когда вы на корте, вы переживаете эти напряженные матчи по-другому. Как вы привыкли к этому?

– Я думаю, это смесь всего. Также я думаю, что война сделала меня сильнее морально. Мысленно я не воспринимаю сложные ситуации как катастрофу, понимаете? В жизни есть вещи похуже. Я просто спокойнее.

Я также думаю, что из-за того, что я только что снова начала играть, у меня другое давление. Конечно, я хочу победить. У меня есть эта мотивация, огромная мотивация вернуться на вершину. Но я думаю, что рождение ребенка и война сделали меня другим человеком. Я смотрю на вещи немного иначе.

– В вашей карьере было время, когда вы были топ-игроком, но вам не всегда было легко показывать свою лучшую форму на турнирах Большого шлема. Мне интересно, насколько отличается сейчас большой матч и важные моменты по сравнению с тем, когда вы занимали третье место в мире.

– Сейчас все иначе. Прямо сейчас я просто говорю себе, что думаю, что впереди у меня меньше лет, чем позади. Я должна пойти на это. У меня больше нет возможности терять время. Не знаю, сколько еще лет я буду играть.

Поэтому я просто пытаюсь сказать себе, что давай. Вы тренируетесь для этих моментов, для этих больших моментов. Например, сегодня я шла по дорожке, по которой когда идешь к Центральному корту, видишь так много истории. Вы просто понимаете, что тренируетесь ради таких моментов. Просто я сказал себе: иди туда, выкладывайся по полной, дерзай.

Это действительно помогло мне и немного успокоило меня.

– Вы сказали на корте, если бы кто-то сказал вам, что вы будете в полуфинале, вы бы подумали, что они сумасшедшие. Вы в полуфинале, обыграли первую ракетку мира. Сможете ли вы выиграть Уимблдон?

– Вы с ума сошли (смеется)?

Ну, я не так много думаю об этом, ну, пока вы не сказали мне это. Я беру по одному матчу за раз. Я знаю, что осталось немного матчей, чтобы получить этот трофей.

Но, да, я не хочу так много думать об этом, потому что нужно разбить все на мелкие кусочки. Я хочу завтра потренироваться, поработать над тактическими вещами для моего предстоящего матча, а затем сыграть этот матч.

Маркета, она сильный противник. Будет трудным испытанием для меня. Вот почему я не хочу спешить и думать о том, что я могу играть в финале, а могу и не играть в финале.

Такого рода вещи, я думаю, они так сильно отвлекают мышление.

– Каково было вам сегодня получить поддержку британской публики? Кроме того, не могли бы вы сказать что-нибудь о том, как Великобритания поддерживала Украину во время этого конфликта.

– Да, это огромная поддержка со стороны Англии, англичан здесь тоже. Думаю, нас отлично встретили. Всех украинцев. Мы говорили об этом пару дней назад, нам понравилось. Мы очень благодарны Уимблдону за дополнительную поддержку.

Конечно, вообще невероятно, что Англия делала и делает для украинцев. Мы не можем отблагодарить их за то, что они делают все, что в их силах.

Я слышала много, много историй. Это здорово. Действительно невероятно.

– Ига говорила, что, по ее мнению, вы играете не так, как в прошлый раз, когда встречались с ней, что ваша игра изменилась. Вы чувствуете, что это так?

– Да, безусловно. Я уже упоминала ранее, пару дней назад, что я кое-что изменила в своей ракетке, в своих струнах.

Также у меня другая команда. С тренером, еще до того, как я начала играть на турнирах, мы много говорили о стиле игры, о стиле игры разных игроков. На этот раз у нас было время, я думаю, три с половиной или, может быть, четыре месяца, чтобы поработать над несколькими вещами, а также поговорить об этом, как я должна практиковаться, чтобы улучшить несколько вещей здесь и там.

Он просмотрел бессчетное количество матчей, в которых я играла с разными соперниками. Все как бы сошлось. Я счастлива, на каком пути мы сейчас находимся. Мы делаем маленькие шаги к нашей цели.

– Где ваша дочь? Сколько у вас было шансов увидеть ее, пока вы здесь?

– Она сейчас с Гаэлем дома. На самом деле, я общалась с ней по FaceTime сразу после матча. Она сильно отвлеклась на свое мороженое, так что я там не в приоритете (улыбается). Она еще в том возрасте, когда ей все равно, выиграю я или проиграю. Она просто счастлива сама по себе.

Да, мне нравится видеть ее счастливой с Гаэлем. Наши мамы тоже нам очень помогают. Здорово, что у нас большая семья и много помощи.

– Не могли бы вы описать, каково было снова оказаться на Центральном корте перед толпой, которая так поддерживала вас сегодня?

– Да, это было какое-то безумное, сумасшедшее чувство. Я не могу описать это одним словом. Много хороших игр. Тяжелые ситуации. Тяжелые моменты.

Публика сегодня была отличная. Очень понравился матч. Хоть я и была очень разочарована вторым сетом, что не смогла выиграть в двух, но Ига сыграла просто невероятно. Все заслуги перед ней в том, что она выиграла второй сет.

Но потом я попытался прийти в себя, попыталась снова войти в игру.

– Ига Свентек поддерживает Украину. Все еще играет с флагом на кепке. Что это значит для вас? Значит ли это, что эта игра сегодня далась тебе немного легче?

– Игра была намного тяжелее, я бы сказала, потому что она отличный человек, она большой чемпион. Она так много сделала и делает еще так много для Украины. Мы очень восхищаемся ею в Украине.

В том смысле, как когда вы играете со своим хорошим приятелем, это сложно, потому что вы не хотите, чтобы он/она проигрывал. Так что в каком-то смысле это так.

Когда я была вдали от тенниса, я действительно болела за нее, была очень довольна результатами, действительно была поражена тем, что она делает. Это действительно замечательно.

Да, я бы сказала, что это было довольно сложно, если честно.

– Можете ли вы рассказать нам, как ваш тренер помогает вам?

– Мы много говорим о разных стилях игры. Мы говорим о том, как я играю. Во-первых, он отличный парень, он отличный человек. Я думаю, нам очень нравится работать вместе на корте и вне его.

Да просто что-то сошлось. Пока это работает хорошо. Я счастлива, что мы нашли эту связь. В другие времена, когда вы начинаете работать с кем-то, обычно это происходит в межсезонье, и у вас есть пара недель, чтобы поработать вместе, а затем вы сразу попадаете на Открытый чемпионат Австралии, то это сложно.

У нас было больше времени, потому что я возвращалась медленно, у меня было три месяца, четыре месяца, чтобы поработать над несколькими вещами. На самом деле у нас могло бы быть время, чтобы как следует поработать над некоторыми вещами, которые, по нашему мнению, я должна внести в свою игру. Вот почему я думаю, что это немного отличается от других ситуаций.

– Что для вас значит этот полуфинал после беременности?

– Это много значит для меня. Как я уже сказала, я действительно не ожидала, что попаду в полуфинал. Просто стараюсь брать по одному матчу за раз.

Я хочу продолжать идти по этому пути. Передо мной стоит большая задача. Но я очень, очень горжусь тем, что играла против сильных противников, чемпионов Большого шлема, игроков, которые знают, как побеждать, как играть в моменты давления.

Очень довольна своим выступлением и тем, как я справлялась с ситуацией до сих пор.

– Вы сказали, что у Гаэля есть родительские обязанности. Возможно ли, что он может прийти и посмотреть следующий матч или финал?

– Я бы не хотела так сильно что-то менять. Я не особо суеверна, но сглазить немного не хочется (улыбается).

Он счастлив дома. Он наблюдает из дома со Скай и с моими родителями. У него тоже есть свои распорядки перед моим матчем. Он также сейчас восстанавливается и готовится к США.

Все нормально. Я позволила ему остаться дома.

– Гарри Стайлс предложил вам бесплатные билеты. Он поддерживает вас? Вы слышали от кого-нибудь из его команды, когда вы могли бы навестить его?

– Я проверила его ближайшие концерты, которые остались. Это зависит от того, как я буду здесь выступать. Но, похоже, в конце концов я могу не выжить, потому что, очевидно, я тоже хочу поехать домой, чтобы увидеть свою дочь.

Я не знаю, смогу ли я попасть на его концерт в этот раз. Я действительно хочу. Он также сообщил мне, что в любое время я могу пойти на его концерт. Это было очень мило с его стороны. Да, надеюсь, однажды я смогу прийти.

– На вашей родине сражаются солдаты. Что вы думаете об этих мужчинах и женщинах? Если бы вы могли им что-то сказать, что бы вы сказали?

– Просто невероятно, что они делают для нашей страны. Я не могу отблагодарить их за храбрость, за то, через что они проходят. Чтобы сражаться за свою страну, нужно действительно многое.

Да, просто очень, очень благодарна за то, что они делают для Украины. Все украинцы, мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну.

– Я знаю, что вы сосредоточены на полуфинале. Толпа Уимблдона подбадривает вас. В субботу можете играть против белоруски. Это мотивация? Как бы вы подошли к этому матчу?

– Ну, до этого еще очень и очень далеко. Я уже играла с Азаренко накануне, так что да, многого не могу сказать.

Как я уже говорила, каждый раз, когда я играю против них, для меня это большая мотивация и большая ответственность. Разная мотивация и для моей страны.

Но сейчас это очень, очень далеко. Это кажется очень близким, но это очень далеко от этого. Тем не менее, я должна выиграть несколько матчей. Ей нужно выиграть несколько матчей. Так что давайте останемся здесь прямо сейчас.