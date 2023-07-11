Уимблдон11 июля 2023, 19:35 |
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ВИДЕО. Суперуспех! Как Свитолина первую ракетку мира на Уимблдоне победила
Элина в трех сетах справилась с Игой Свентек
11 июля 2023, 19:35 |
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Во вторник, 11 июля, состоялся четвертьфинальный матч на Уимблдоне-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).
Игра завершилась неожиданной победой Эли со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
В 1/2 финала травяного мейджора Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
Хайлайты матча Элина Свитолина – Ига Свентек:
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