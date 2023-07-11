Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) провела пресс-конференцию после поражения от Элины Свитолиной (Украина, WTA 76) в 1/4 финала Уимблдона-2023.

– Ига, тяжело сегодня. Поделитесь мыслями.

– Ну, конечно, сейчас это сделать непросто, потому что я проиграла и точно не довольна. Я знаю, что отдала все. Может быть, это было не самое лучшее мое выступление сегодня, но Элина тоже играла очень хорошо. Так что поздравляю ее.

Я буду усерднее работать, чтобы в последующие годы быть более стабильной и играть лучше.

– Я видел, как вы разговаривали со своим боксом, когда они закрыли крышу. Вы вернулись и снова поговорили с ними. Можете ли вы дать некоторое представление о том, что они говорили вам? Кажется, во втором сете это немного сработало.

– Ну, когда крыша закрывалась, у меня была возможность поговорить со своим тренером за пределами корта, потому что перерыв был длиннее, и они позволяют тренеру прийти, например, в комнату ожидания для игроков или что-то в этом роде.

Потом мне захотелось также получить обратную связь от Мацея и Дарьи. Что ж, я не хочу говорить вам именно то, что они сказали мне, потому что это то, над чем мы работаем внутри.

Но я не была уверена, на чем мне следует сосредоточиться, потому что я чувствовала, что совершаю почти те же ошибки, хотя пытался улучшить некоторые моменты. Мне нужен был совет, на чем, по их мнению, мне следует сосредоточиться.

Иногда, когда что-то не работает, трудно найти причину, потому что причин может быть несколько. Когда кто-то смотрит со стороны, это может быть немного легче анализировать.

– Сегодня кажется, что твой удар справа особенно поддавал вас в худшие моменты.

– Ну, конечно, не так хорошо, как в предыдущих матчах.

Сегодня я не чувствовала, что могу сыграть свою лучшую игру. Но сегодня я отдала все, что могла, если вы понимаете, о чем я.

Точно, да, мой удар справа был не самым лучшим. Я еще поработаю над этим. Но, честно говоря, мне трудно указать что-то конкретное, что не удалось. Я думаю, что Элина просто играла агрессивно и выкладывалась по полной в каждом ударе.

Я чувствовала, что она играет иначе, чем раньше, чем когда мы играли на грунте пару лет назад. Так что наверняка я допустила некоторые ошибки, которых не должна был делать. Вот почему я проиграл. Но она также оказала на меня давление, я думаю.

– Элина, очевидно, стала любимицей публики. Она почти стала британским игроком теперь, когда британских игроков не осталось. Как вы думаете, толпа вдохновила ее?

– Ну, я действительно не понимаю, что вы имеете в виду, потому что я думаю, что она полностью украинка, особенно с учетом того, что сейчас происходит.

– Они обращаются с ней так, как будто они прямо за ней.

– На самом деле это не измеряет голоса людей в толпе, поэтому мне было трудно сказать, за кого они болеют. Я думала, что он более ровный, так что...

Мне все равно.

– Вы, кажется, играли немного медленнее между поинтами здесь, чем месяц назад, когда вы были на грунте. Интересно, это намеренно? Вы пытаетесь больше думать?

– Нет, это не было преднамеренным. Может быть, потому что было немного ветрено. Я не знаю, честно. Я не знала, что я медленнее. Извини.

– Очевидно огромное разочарование сегодня. Мне интересно, если вы отстранитесь от этого, учитывая своего рода символизм того, что здесь делает Элина, есть ли какая-то часть вас, которая хотела бы, чтобы она продолжила и выиграла титул?

– Я думаю, что в целом, глядя на ее карьеру, выиграть турнир Большого шлема было бы для нее довольно круто. Она возвращается после того, как стала матерью.

Я думаю, да, я буду болеть за нее, особенно потому, что мы нравимся друг другу как люди. Я сказала ей у сетки, что надеюсь, что она выиграет этот турнир.

Вы знаете, как это бывает в теннисе: выиграть турнир Большого шлема сложно. Я точно знаю, что она очень этого хочет. Так что я буду болеть за нее, да.

– Что такого сделала Элина, что, возможно, не позволило вам сегодня сыграть на полную катушку? Вы упомянули, что она, кажется, играет иначе, чем когда вы играли ее в прошлом. Не могли бы вы упомянуть, может быть, что изменилось сегодня?

– Я думаю, что она играла более свободно и смело. Иногда она просто отпускала руку и играла очень, очень быстро.

Я не знаю, играла ли она так раньше, потому что мы играли всего один раз, так что мне трудно сказать, например, только по тому одному матчу в Риме.

Мы также тренировались в Австралии. Я не помню, чтобы она так сильно меняла ритм, чтобы иногда играть эти более быстрые удары. Но я прекрасно понимаю, почему она это делает. Это имеет смысл. У вас должно быть мужество, если вы хотите выиграть эти матчи.

– После матча Элина отдала дань уважения вам и тому, как сильно вы поддерживали Украину. Она сказала, что это был не легкий матч. Вы тоже заметили, что не так-то просто играть против кого-то, кто вам близок?

– Не совсем так. В 13 лет я иногда играла против своих лучших друзей. Мне удалось просто сосредоточиться на теннисе и не думать об этом.

Я оставляю все, что обычно происходит вне корта вне матча. Я думаю, что Элина сделала то же самое. Так что я играла в такой же теннис. Я была сосредоточена так же. Не сказала бы, что это повлияло на меня.