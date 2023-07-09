Катерина Байндл завершила борьбу на Уимблдонском турнире

Украинская теннисистка Катерина Байндл завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В воскресенье украинка в дуэте с Дарьей Сэвилл из Австралии доиграла матч второго раунда против тандема У Фансень / Чжу Линь (Тайвань / Китай), который был прервал в субботу при счете 4:5.

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь – 4:6, 3:6

У Фансень и Чжу Линь в следующем раунде сразятся с дуэтом Керолайн Доулхайд / Чжан Шуай (США / Китай).

В одиночном разряде Байндл проиграла Лейле Фернандес из Канады.