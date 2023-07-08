Луческу назвал стартовый состав на товарищеский матч против Вольфсбергера

Киевское «Динамо» проводит второй товарищеский матч на сборах в Австрии.

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8 июля в 18:30 «Динамо» встречается с командой «Вольфсбергер» (Австрия).

По решению тренерского штаба киевлян – видеотрансляция спарринга не проводится.

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