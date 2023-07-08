Товарищеские матчи
08.07.2023 18:30 – перерыв 2 : 0
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 18:30 | Обновлено 08 июля 2023, 19:13
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Луческу назвал стартовый состав на товарищеский матч против Вольфсбергера
Спарринг против австрийской команды пройдет 8 июля в 18:30
08 июля 2023, 18:30 | Обновлено 08 июля 2023, 19:13
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Киевское «Динамо» проводит второй товарищеский матч на сборах в Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
8 июля в 18:30 «Динамо» встречается с командой «Вольфсбергер» (Австрия).
По решению тренерского штаба киевлян – видеотрансляция спарринга не проводится.
Луческу назвал стартовый состав на товарищеский матч против Вольфсбергера
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