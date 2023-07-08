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Динамо Киев
08.07.2023 18:30 – перерыв 2 : 0
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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 18:30 | Обновлено 08 июля 2023, 19:13
1725
0

Луческу назвал стартовый состав на товарищеский матч против Вольфсбергера

Спарринг против австрийской команды пройдет 8 июля в 18:30

08 июля 2023, 18:30 | Обновлено 08 июля 2023, 19:13
1725
0
Луческу назвал стартовый состав на товарищеский матч против Вольфсбергера
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» проводит второй товарищеский матч на сборах в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

8 июля в 18:30 «Динамо» встречается с командой «Вольфсбергер» (Австрия).

По решению тренерского штаба киевлян – видеотрансляция спарринга не проводится.

Луческу назвал стартовый состав на товарищеский матч против Вольфсбергера

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Динамо Киев Вольфсбергер Динамо - Вольфсбергер Мирча Луческу
Источник Sport.ua
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