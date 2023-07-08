С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче

«Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч против местной команды «Вольфсбергер». Это вторая игра киевлян в рамках предсезонной подготовки.

Команда Мирчи Луческу выиграла со счетом 8:0 благодаря голам Леднева, Кабаева (дубль), Шепелева, Бенито (дубль), Ярмоленко и Буяльского.

Ярмоленко вышел на поле во втором тайме и забил на 87-й минуте.

Динамо - Вольфсбергер 8:0

Голы: Леднев (6), Кабаев (26, 59), Шепелев (46), Бенито (68, 90), Ярмоленко (87), Буяльский (89)

«Динамо»: 51. Моргун (74. Игнатенко, 65), 44. Дубинчак (20. Караваев, 46), 23. Малыш (24. Тымчик, 70), 3. Боль (40. Биловар, 46), 25. Дячук (4. Попов, 46), 14. Яцык (29. Буяльский, 70), 37. Царенко (18. Андриевский, 46), 7. Кабаев (21. Ярмоленко, 70), 10. Шапаренко (к) (8. Шепелев, 46), 70. Леднев (91. Волошин, 46), 92. Рамадани (77. Бенито, 46).