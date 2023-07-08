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Динамо Киев
08.07.2023 18:30 – FT 8 : 0
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 20:35 | Обновлено 08 июля 2023, 20:42
2570
10

С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче

Победа команды Мирчи Луческу

08 июля 2023, 20:35 | Обновлено 08 июля 2023, 20:42
2570
10
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч против местной команды «Вольфсбергер». Это вторая игра киевлян в рамках предсезонной подготовки.

Команда Мирчи Луческу выиграла со счетом 8:0 благодаря голам Леднева, Кабаева (дубль), Шепелева, Бенито (дубль), Ярмоленко и Буяльского.

Ярмоленко вышел на поле во втором тайме и забил на 87-й минуте.

Динамо - Вольфсбергер 8:0
Голы: Леднев (6), Кабаев (26, 59), Шепелев (46), Бенито (68, 90), Ярмоленко (87), Буяльский (89)

«Динамо»: 51. Моргун (74. Игнатенко, 65), 44. Дубинчак (20. Караваев, 46), 23. Малыш (24. Тымчик, 70), 3. Боль (40. Биловар, 46), 25. Дячук (4. Попов, 46), 14. Яцык (29. Буяльский, 70), 37. Царенко (18. Андриевский, 46), 7. Кабаев (21. Ярмоленко, 70), 10. Шапаренко (к) (8. Шепелев, 46), 70. Леднев (91. Волошин, 46), 92. Рамадани (77. Бенито, 46).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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sahka1981
Ну і як таку гру не транслювати?)))
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+3
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Zanregent
Леднева надо оставлять
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+2
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terhoha
Тож Рамадані і Лонвейк в оренді. Чи ні? 
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0
Злий Глобинець
Круто! Сподіваюсь, і в єврокубках так же гратимуть.
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0
umnuy2
обыграли в товарняке пивбар какой-то и уже все тут в экстазе
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-8
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