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Товарищеские матчи
Динамо Киев
08.07.2023 18:30 – FT 8 : 0
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 20:42 | Обновлено 08 июля 2023, 21:36
5322
0

Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 июля 2023, 20:42 | Обновлено 08 июля 2023, 21:36
5322
0
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
ФК Динамо Киев

В субботу, 8 июля, состоядся товарищеский матч между украинскими клубом «Динамо» Киев и австрийской командой «Вольфсбергер».

Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу украинской команды.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По решению тренерского штаба киевлян – видеотрансляция спарринга не проводится.

Динамо Киев – Вольфсбергер – 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 58, Шепелев, 47, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Леднев, 6 мин.

ГОЛ! 2:0 Кабаев, 26 мин.

ГОЛ! 3:0 Шепелев, 47 мин.

ГОЛ! 4:0 Кабаев, 58 мин.

ГОЛ! 5:0 Бенито, 68 мин.

ГОЛ! 6:0 Ярмоленко, 87 мин.

ГОЛ! 7:0 Буяльский, 89 мин.

ГОЛ! 8:0 Бенито, 90 мин.

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Источник Sport.ua
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