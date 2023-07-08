Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Смотрите видеообзор товарищеского матча
В субботу, 8 июля, состоядся товарищеский матч между украинскими клубом «Динамо» Киев и австрийской командой «Вольфсбергер».
Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу украинской команды.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По решению тренерского штаба киевлян – видеотрансляция спарринга не проводится.
Динамо Киев – Вольфсбергер – 8:0
Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 58, Шепелев, 47, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Леднев, 6 мин.
ГОЛ! 2:0 Кабаев, 26 мин.
ГОЛ! 3:0 Шепелев, 47 мин.
ГОЛ! 4:0 Кабаев, 58 мин.
ГОЛ! 5:0 Бенито, 68 мин.
ГОЛ! 6:0 Ярмоленко, 87 мин.
ГОЛ! 7:0 Буяльский, 89 мин.
ГОЛ! 8:0 Бенито, 90 мин.
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