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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Уимблдон
08 июля 2023, 17:48 |
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Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»

Тяжелый матч для украинки

08 июля 2023, 17:48 |
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Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко сумела выйти в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Ану Богдан в напряженном поединке, который длился три с половиной часа.

«С самого утра у меня была головная боль. Возможно, из-за сильной жары сегодня по сравнению с прошлыми днями. Это одна из причин, почему я не могла сосредоточиться так хорошо, как я это могу делать. И головная боль была такой пульсирующей, особенно, когда розыгрыши затягивались. Думаю, что это основная причина большого количества ошибок, потому что было очень трудно держать внимание».

«Далее начались судороги во всем теле: во втором сете - в руках, а в третьем - уже и руках, и ногах. Поэтому некоторые розыгрыши, к сожалению, были не очень качественными с моей стороны, именно из-за того, что реально сводило полностью всё тело. После матча я тоже не могла встать и нормально подойти пожать руку, потому что у меня свело ногу. В какой-то момент я просто боялась встать, чтобы меня не свело. Но после матча, к счастью, удалось избежать продолжения этого состояния, потому что бывает так, что еще минут 40 это может продолжаться».

«Я очень оперативно съела все, что можно было. Поэтому самое главное, что мне удалось избежать судорог после матча», – сказала Цуренко.

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Уимблдон-2023 Леся Цуренко
Источник Большой теннис Украины
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