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  4. СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
Уимблдон
07 июля 2023, 23:50 | Обновлено 08 июля 2023, 00:08
769
0

СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Софией Кенин

07 июля 2023, 23:50 | Обновлено 08 июля 2023, 00:08
769
0
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) провела пресс-конференцию после победы над Софией Кенин (США, WTA 128) в матче 1/16 финала Уимблдона-2023:

– Очевидно, что выиграть этот тай-брейк в первом сете было для вас большим достижением. Что, по вашему мнению, у вас сегодня хорошо получалось?

– Я думаю, что сегодня мне просто нужно было проявить бойцовский дух и просто попытаться по-настоящему сосредоточиться на себе и пытаться бороться за каждый мяч.

Я думаю, что тень действительно беспокоила нас обоих, и было очень трудно играть. Вот почему я должна была бороться, должна была действительно играть по одному очку за раз и не слишком расстраиваться.

Думаю, это тоже было важно. Я очень рада, что смогла справиться с первым сетом. Тай-брейк никогда не бывает легким. Да, я просто счастлива, что смогла справиться с этим.

– Любопытно о вашем возвращении. Я знаю, вы говорили, что чувствуете себя сильнее, чем раньше. Насколько? Насколько вы похожи на себя прежнюю? Есть ли число или шкала, по которой вы могли бы поставить это?

– Сложно оценить и сказать в процентах, но мне кажется, что я просто более свежая. Я думаю, что физически, а также умственно, вы знаете, в некотором роде более мотивирована.

Кроме того, из-за ситуации в моей стране я не могу жаловаться на свою жизнь и на то, что у меня есть сейчас. Просто каждый день я использую как возможность стать лучше, возможность бороться за свою страну. Да, просто я думаю, что эти мелочи дают мне большую мотивацию, чтобы стать лучше.

– Вы были на самом верху игры, а теперь, когда вы возвращаетесь, вы, очевидно, опустились ниже. Чем отличается жизнь, особенно на мейджорах? Как к вам как к топ-игроку относятся? И не только к вам, но ко всем топ-игрокам относятся ли иначе, чем, скажем, к кому-то, занимающему 70-е место в мире?

– Вы имеете в виду турниры Большого шлема?

– Да.

– Я думаю, что у топов есть приоритет, приоритет для практики, как будто всегда могут тренироваться на больших кортах, и всегда получать практику на месте.

Вот и все. Я думаю, что просто приоритет для практики – это как один из больших плюсов, потому что, когда ты немного ниже, тебе приходится тренироваться вне площадки. Вы получаете только один раз, я думаю, здесь. Также вы получаете только разовую практику на игровых кортах.

– Что вы думаете об игре Вики, с которой вы уже играли раньше? Теперь, конечно, вы обе мамы.

– Да, это большой вызов, конечно. Для меня это большая мотивация. Во-первых, я думаю и о своей стране. Да, с нетерпением жду этого испытания.

– Когда вы говорите о большой мотивации для вашей страны, не могли бы вы уточнить, что конкретно вы имеете в виду в отношении этого противостояния между вами двумя?

– Ну, это другой матч, но в каком-то смысле многие украинцы будут смотреть, поддерживать меня. Я выйду туда, наберусь боевого духа и буду бороться за каждое очко.

– Как насчет стиля игры? Как бы вы описали различия между вами?

– Она любит доминировать на площадке, очень рано старается забрать мяч.

Я больше защищаюсь, а потом нападаю. Вы знаете, я пытаюсь построить свой путь. Да, у нас очень разные стили игры.

Я сяду со своим тренером и посмотрю, что я сделала не так в предыдущих матчах, составлю план игры и постараюсь хорошо его выполнить.

– Кажется, все больше и больше молодых женщин, рожающих детей, возвращаются в Тур. Если бы вам пришлось дать один совет, скажем, Наоми Осаке, если она решит вернуться, или кому-нибудь еще, или Серене, если уж на то пошло. Хорошо...

– Не думаю, что я тот человек, чтобы давать ей советы. Я думаю, мне нужно получить от нее совет, чтобы сыграть финал, пару финалов после родов (улыбается).

– Я наблюдал за вами сегодня, и это так же солидно, как я видел, как вы играли раньше. Если бы вам пришлось давать кому-то совет, что бы вы сказали самое важное, чему нужно научиться?

– Набраться терпения, потому что, конечно, когда ты наверху и был там в топе, ты думаешь или, может быть, ожидаешь, что снова будешь там. Но, знаете, всем очень хочется побить тебя. Тоже не легко. Вашему телу нужно время, чтобы приспособиться к давлению, к тяжелым матчам, к нервам.

Я, например, не знала, как отреагирует мое тело под большим давлением, когда в голове происходит много всего, когда у тебя много адреналина, нервов.

Так что это было новым для меня, новым чувством. Так что мне пришлось приспосабливаться, и мне нужно было время. Все эти тяжелые матчи, которые у меня были в начале, начиная с Чарльстона с апреля, были для меня действительно большим испытанием. Потому что раньше, знаете ли, я, типо, ладно, выигрывала эти матчи (смеется). Я играла хорошо. В третьем сете я делала то и это, и в 90% времени это работало.

Но здесь, вы знаете, ваше тело немного другое, реагирует по-другому. Так что это требует времени. Возможно, некоторые люди поднажмут немного раньше. Некоторым требуется время, поэтому нужно ожидать худшего, чтобы все было в порядке.

– Кажется, что это произошло довольно рано для вас. Четвертьфинал Большого шлема.

– Ну, я ждала раньше (улыбается).

– Есть ли у вас в голове планка, достигнув которой, вы можете сказать: «Хорошо, я могу перестать использовать слово «возвращение»? Я могу сказать, я здесь, я полностью вернулась сейчас?

– Ну, для меня это, наверное, топ-10. У меня всегда большие ожидания. Возможно, это прозвучит высокомерно, но я всегда буду возлагать на себя большие надежды.

Каждый раз, когда я играю в турнире, я хочу его выиграть. Не имеет значения. Даже на первом турнире, который я играла в Чарльстоне, все говорили мне: «О, это невероятно, ты играешь свой первый турнир уже в апреле».

Но у меня уже тогда была цель выиграть турнир, потому что, знаете, зачем я тогда играю? Целься в луну. Даже если промахнешься, то все равно окажешься среди звезд.

Знаете, просто, да, я хочу выиграть каждый матч, в котором играю. Для меня это всегда было так, и я стараюсь делать то же самое прямо сейчас.

– Были ли в вашей жизни люди, которые говорили: «Успокойся, тебе не нужно возвращаться так скоро?» Вы слышали это от кого-нибудь или нет?

– На самом деле я хотела вернуться чуть позже. У меня были какие-то другие цели, мои личные цели.

Но потом, когда я начинаю тренироваться, многие люди, как, например, некоторые тренеры из команды Гаэля, мои тренеры и некоторые тренеры в клубе, которые видели, как я играю, говорили: «Ты играешь невероятно, ты должна вернуться».

Затем это мотивировало меня, и это дало мне еще больше энергии, чтобы тренироваться еще усерднее и больше работать над собой, и мое тело дало мне шанс и хорошо с этим справилось.

Да, именно поэтому я думаю, что все сложилось для меня немного раньше, и я была готова играть. Физически я была готова играть в Чарльстоне.

– Сейчас Гаэль дома с ребенком?

– Да.

– Вы знаете, что у нас, как у матерей, есть выражение: маленькие люди, маленькие проблемы. Большие люди, большие проблемы.

– Да. Да, он хочет, чтобы я вернулась, потому что очень устал (улыбается). Но это нормально. Он такой: «Хорошо, ты хорошо играешь, так что все в порядке». Так что да, он наслаждается. Сейчас он тоже дома с двумя нашими мамами. Сейчас про Скай заботится большая команда.

В следующем раунде Уимблдона Свитолина встретится с Викторией Азаренко.

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Источник ASAP text
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