ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона

В пятницу, 7 июля, состоялся матч 1/16 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой российского происхождения Софией Кенин (WTA 128).

Игра завершилась победой украинки в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

В следующем раунде травяного мейджора Свитолина встретится с Викторией Азаренко, которой проиграла во всех 5 личных встречах.