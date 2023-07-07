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Уимблдон
07 июля 2023, 22:50 | Обновлено 07 июля 2023, 22:51
2837
4

ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона

Элина в двух сетах выиграла у Софии Кенин

07 июля 2023, 22:50 | Обновлено 07 июля 2023, 22:51
2837
4
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В пятницу, 7 июля, состоялся матч 1/16 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой российского происхождения Софией Кенин (WTA 128).

Игра завершилась победой украинки в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

В следующем раунде травяного мейджора Свитолина встретится с Викторией Азаренко, которой проиграла во всех 5 личных встречах.

Хайлайты матча:

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Элина Свитолина София Кенин Уимблдон-2023 видео
Источник Sport.ua
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Анатолій Чорнобук
Лукашенкова кобила це не жінка. Гермафродит 
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maverik
Еліна! Може прийшов час вже перемагати?
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