Уимблдон07 июля 2023, 22:50 | Обновлено 07 июля 2023, 22:51
2837
4
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
Элина в двух сетах выиграла у Софии Кенин
07 июля 2023, 22:50 | Обновлено 07 июля 2023, 22:51
2837
4
В пятницу, 7 июля, состоялся матч 1/16 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой российского происхождения Софией Кенин (WTA 128).
Игра завершилась победой украинки в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:2.
В следующем раунде травяного мейджора Свитолина встретится с Викторией Азаренко, которой проиграла во всех 5 личных встречах.
Хайлайты матча:
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