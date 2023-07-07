Леся ЦУРЕНКО: «Знаю, что заставила всех понервничать. Слава Украине»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) поблагодарила всех украинских болельщиков за поддержку во время и после матча 1/16 финала Уимблдона-2023 против Аны Богдан (WTA 57):

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и на корте, и вне корта. Я знаю, что заставила всех немного понервничать. Но поверьте, мне было не легче (смеется). Я там тоже немного попахала.

С многим чем пришлось справляться. Всем огромное спасибо за поддержку. Слава Украине.

Я очень рада, что мои и результаты других девочек приносят позитивные эмоции украинцам, так как это нам всем очень необходимо», – сказала Леся.

В следующем раунде травяного мейджора украинка встретится с Джессикой Пегулой.