Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся ЦУРЕНКО: «Знаю, что заставила всех понервничать. Слава Украине»
Уимблдон
07 июля 2023, 23:22 | Обновлено 07 июля 2023, 23:33
724
0

Леся ЦУРЕНКО: «Знаю, что заставила всех понервничать. Слава Украине»

Украинка поблагодарила всех украинских болельщиков

07 июля 2023, 23:22 | Обновлено 07 июля 2023, 23:33
724
0
Леся ЦУРЕНКО: «Знаю, что заставила всех понервничать. Слава Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) поблагодарила всех украинских болельщиков за поддержку во время и после матча 1/16 финала Уимблдона-2023 против Аны Богдан (WTA 57):

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и на корте, и вне корта. Я знаю, что заставила всех немного понервничать. Но поверьте, мне было не легче (смеется). Я там тоже немного попахала.

С многим чем пришлось справляться. Всем огромное спасибо за поддержку. Слава Украине.

Я очень рада, что мои и результаты других девочек приносят позитивные эмоции украинцам, так как это нам всем очень необходимо», – сказала Леся.

В следующем раунде травяного мейджора украинка встретится с Джессикой Пегулой.

По теме:
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
Калинина с камбеком стартовала в парном разряде на Уимблдоне-2023
Леся Цуренко Ана Богдан Уимблдон-2023
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Теннис | 07 июля 2023, 13:46 42
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона

Испанская теннисистка не смогла доиграть матч против украинки

Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Теннис | 07 июля 2023, 19:08 44
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер

Леся сыграла эпичный тай-брейк финальной партии против Аны Богдан, но сумела довести его до победы

Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Футбол | 07.07.2023, 12:11
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Футбол | 07.07.2023, 11:26
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Калинина в драматичном матче проиграла Андрееску на Уимблдоне
Теннис | 07.07.2023, 17:54
Калинина в драматичном матче проиграла Андрееску на Уимблдоне
Калинина в драматичном матче проиграла Андрееску на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
07.07.2023, 16:28 6
Теннис
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
06.07.2023, 14:45 4
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем