Леся ЦУРЕНКО: «Знаю, что заставила всех понервничать. Слава Украине»
Украинка поблагодарила всех украинских болельщиков
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) поблагодарила всех украинских болельщиков за поддержку во время и после матча 1/16 финала Уимблдона-2023 против Аны Богдан (WTA 57):
«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и на корте, и вне корта. Я знаю, что заставила всех немного понервничать. Но поверьте, мне было не легче (смеется). Я там тоже немного попахала.
С многим чем пришлось справляться. Всем огромное спасибо за поддержку. Слава Украине.
Я очень рада, что мои и результаты других девочек приносят позитивные эмоции украинцам, так как это нам всем очень необходимо», – сказала Леся.
В следующем раунде травяного мейджора украинка встретится с Джессикой Пегулой.
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