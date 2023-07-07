Второй спарринг за день. Рух одержал волевую победу в игре с Нивой Т

Львовский «Рух» одержал волевую победу в товарищеском матче с тернопольской Нивой (2:1) Во втором спарринге пятницы за «желто-черных» забили Мисик и Непейпиев.

В матче с «Нивой» тренерский штаб «Руха» провел эксперименты. Большинство из них касалось обороны. Хавбек Альваренга сыграл в роли правого защитника, пару с Холодом в центре защиты составил 18-летний Товарницкий, а слева на фланге с первых минут на поле вышел бразилец Джеферсон, для которого это лишь третье появление в футболке «Руха» в товарищеских матчах.

«Нива» забила уже на 2-й минуте: Демчук воспользовался неслаженными действиями защиты при подаче с углового и вывел свою команду вперед. А в одной из следующих контратак Бэй откровенно простил львовян, когда с выгодной позиции не сумел результативно запереть прострел от партнера.

Первый по-настоящему голевой момент «желто-черные» создали на 10-й минуте, но после удара Карабина свою команду спас Механив. Шанс, чтобы сравнять счет еще до перерыва, имел и у Теслюка, который вышел на рандеву с кипером «Нивы», однако не смог его переиграть.

После перерыва хотел попасть в дальний угол Непейпиев, но Жупанский, заменивший в рамке своего визави, дотянулся до мяча. «Руховцы» не сбавляли обороты, и гол пришел. Мысык выиграл подбор, ворвался в штрафную и пробил без шансов для кипера – 1:1.

А в середине второго тайма хозяева вышли вперед. Теслюк после подачи с углового перевел головой мяч дальше, Непейпиев его подхватил и пробил низом - 2:1. Через мгновение реакция Гереты спасла «Рух» от пропущенного гола после удара Галадея.

До конца игры счет так и не изменился, поэтому львовяне завершили второй спарринг пятницы волевой победой.

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Товарищеский матч

7 июля 2023 года. Винники, стадион имени Б. Маркевича

Рух Львов – Нива Тернополь – 2:1 (0:1)

Голы: Мысык, 53, Непейпиев, 66 – Демчук, 2

Рух: Герета, Джеферсон (игрок на просмотре, 46), Холод, Товарницкий, Альваренга, Пастух, Непейпиев, Таллес (Бойко, 71), Карабин (Столярчук, 59), Мысык, Теслюк.