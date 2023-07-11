Товарищеские матчи
07.07.2023 17:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига11 июля 2023, 03:53 |
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Рух – Нива Тернополь – 2:1. Волевая победа львовской команды. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 июля 2023, 03:53 |
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7 июля львовский «Рух» одержал волевую победу в товарищеском матче с тернопольской Нивой (2:1).
Товарищеский матч
Рух Львов – Нива Тернополь – 2:1 (0:1)
Голы: Мысык, 53, Непейпиев, 66 – Демчук, 2
Видеообзор матча:
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