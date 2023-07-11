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Товарищеские матчи
Рух Львов
07.07.2023 17:00 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 03:53 |
25
0

Рух – Нива Тернополь – 2:1. Волевая победа львовской команды. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 июля 2023, 03:53 |
25
0
Рух – Нива Тернополь – 2:1. Волевая победа львовской команды. Видео голов
ФК Рух Львов

7 июля львовский «Рух» одержал волевую победу в товарищеском матче с тернопольской Нивой (2:1).

Товарищеский матч

Рух Львов – Нива Тернополь – 2:1 (0:1)

Голы: Мысык, 53, Непейпиев, 66 – Демчук, 2

Видеообзор матча:

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Рух Львов Нива Тернополь товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Марьян Мысык контрольные матчи УПЛ Руслан Непейпиев Максим Демчук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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