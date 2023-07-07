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07.07.2023 17:00 – 45+ 0 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 17:00 |
335
0

Рух – Нива Тр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

07 июля 2023, 17:00 |
335
0
Рух – Нива Тр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Клубы «Рух» Львов и «Нива» Тернополь проводят контрольный матч на летних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – 7 июля в 17:00 по Киеву.

Рух – Нива Тр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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