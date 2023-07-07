Товарищеские матчи
07.07.2023 17:00 – 45’+ 0 : 1
Украина. Премьер лига07 июля 2023, 17:00 |
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Рух – Нива Тр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
07 июля 2023, 17:00 |
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Клубы «Рух» Львов и «Нива» Тернополь проводят контрольный матч на летних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – 7 июля в 17:00 по Киеву.
Рух – Нива Тр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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