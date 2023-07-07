Рух в контрольном матче выиграл у запорожского Металлурга
Спарринг завершился со счетом 2:0 в пользу львовского клуба
Львовский «Рух» в спарринге выиграл у запорожского «Металлурга» со счетом 2:0.
Львовяне забили по голу в каждом из таймов. Героем встречи стал Марк Сапуга, который оформил дубль, отличившись на 44-й и 75-й минутах.
Сегодня «Рух» проведет еще один спарринг. В 17:00 львовский клуб сразится против тернопольской «Нивы».
Товарищеский матч
«Рух» (Львов) – «Металлург» (Запорожье) – 2:0
Голы: Сапуга, 44, 75
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Китела, Эдсон (игрок на просмотре, 65), Сапуга, Притула, Рунич, Квасница (Бойко, 65), Климчук (Столярчук, 71).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Калинина, Костюк, Цуренко и Свитолина переписали историю
Андрей Пятов будет работать с голкиперами «Шахтера»