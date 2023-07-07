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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 15:09 | Обновлено 07 июля 2023, 15:24
281
0

Рух в контрольном матче выиграл у запорожского Металлурга

Спарринг завершился со счетом 2:0 в пользу львовского клуба

07 июля 2023, 15:09 | Обновлено 07 июля 2023, 15:24
281
0
Рух в контрольном матче выиграл у запорожского Металлурга
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» в спарринге выиграл у запорожского «Металлурга» со счетом 2:0.

Львовяне забили по голу в каждом из таймов. Героем встречи стал Марк Сапуга, который оформил дубль, отличившись на 44-й и 75-й минутах.

Сегодня «Рух» проведет еще один спарринг. В 17:00 львовский клуб сразится против тернопольской «Нивы».

Товарищеский матч

«Рух» (Львов) – «Металлург» (Запорожье) – 2:0
Голы: Сапуга, 44, 75

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Китела, Эдсон (игрок на просмотре, 65), Сапуга, Притула, Рунич, Квасница (Бойко, 65), Климчук (Столярчук, 71).

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Рух Львов Металлург Запорожье контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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