Рух в контрольном матче выиграл у запорожского Металлурга

Львовский «Рух» в спарринге выиграл у запорожского «Металлурга» со счетом 2:0.

Львовяне забили по голу в каждом из таймов. Героем встречи стал Марк Сапуга, который оформил дубль, отличившись на 44-й и 75-й минутах.

Сегодня «Рух» проведет еще один спарринг. В 17:00 львовский клуб сразится против тернопольской «Нивы».

Товарищеский матч

«Рух» (Львов) – «Металлург» (Запорожье) – 2:0

Голы: Сапуга, 44, 75

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Китела, Эдсон (игрок на просмотре, 65), Сапуга, Притула, Рунич, Квасница (Бойко, 65), Климчук (Столярчук, 71).